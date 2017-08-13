خلال دورية استطلاع للجيش اكتشاف مخبأ أسلحة قرب الحدود مع مالي

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، حجز كمية من الأسلحة والذخيرة بمنطقة برج باجي مختار قرب الحدود الجنوبية مع مالي.

وحسب بيان للوزارة "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 29 سبتمبر 2017، مخبأ للأسلحة 16 قطعة والذخيرة".

وأوضح أن الأسلحة المحجوزة تتمثل في " بندقية قاذفة قنابل، بندقية بمنظار، 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، 6 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، 3 بنادق تكرارية، 4 قنابل يدوية هجومية، بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات".

ووفق الوزارة "هذه العملية النوعية، التي مكنت أيضا من ضبط 141 كيلوغرام من الكيف المعالج و(10037) قرصا مهلوسا، تأتي لتضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا ولتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".