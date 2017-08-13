انطلقت فعاليات الطبعة التاسعة من مهرجان الأغنية والموسيقي القبائلية، بدار الثقافة لبجاية، بعد عام من الغياب، واختارت هذا العام الاحتفاء بـ 50 سنة من مشوار ما يتفق على تسميته بالقوة الهادئة، الفنان "لونيس أيت منقلات"، تحت شعار "من الجيل القديم إلى الجيل الجديد"، حيث شهد حفل الافتتاح حضور هذه القامة الفنية التي كرمت من قبل الوالي محمد حطاب.
طبعة هذا العام الممتدة إلى غاية 30 من هذا الشهر، التي لا تزال تعاني تبعات الأزمة المالية، على غرار مهرجانات أخرى بالوطن، حيث عرفت تقليص ميزانية الطبعة إلى الثلثين وكذا مدته إلى 4 أيام فقط، يتراوح برنامجها بين الغناء والمحاضرات والتكريمات. وشهد بهو دار الثقافة لبجاية تنظيم معرض للصور، يحكي مسيرة الأغنية القبائلية انطلاقا من سنة 1920، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة تناقش أشعار وألحان الفنان لونيس أيت منقلات، ينشطها أساتذة ومختصون في الميدان، كما ستتوقف طبعة هذا العام التي عين على رأسها محافظ جديد "بوجمعة رابح" "منشط بالقناة الثانية الذي قال إنه قبل المهمة "حفاظا على استمرارية المهرجان"، عند تكريم 3 أسماء فنية، غادرت الحياة مؤخرا، ويتعلق الأمر بـ"خلوي الوناس"، "أزرزور"، "موسى كرباش". في الوقت الذي ستتواصل فيه المسابقة المنظمة سنويا، بمشاركة مواهب شابة من 5 ولايات، في حين ستغيب الأسماء الفنية الكبيرة عن تنشيط سهرات هذه الطبعة، بسبب الأزمة المالية، وستعوّض بالأسماء الشابة التي سبق لها المشاركة خلال الطبعات السابقة.
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مهرجان الأغنية القبائلية يحتفي بـ 50 سنة مسار "أيت منقلات"
ن. أوهاب
انطلقت فعاليات الطبعة التاسعة من مهرجان الأغنية والموسيقي القبائلية، بدار الثقافة لبجاية، بعد عام من الغياب، واختارت هذا العام الاحتفاء بـ 50 سنة من مشوار ما يتفق على تسميته بالقوة الهادئة، الفنان "لونيس أيت منقلات"، تحت شعار "من الجيل القديم إلى الجيل الجديد"، حيث شهد حفل الافتتاح حضور هذه القامة الفنية التي كرمت من قبل الوالي محمد حطاب.
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طبعة هذا العام الممتدة إلى غاية 30 من هذا الشهر، التي لا تزال تعاني تبعات الأزمة المالية، على غرار مهرجانات أخرى بالوطن، حيث عرفت تقليص ميزانية الطبعة إلى الثلثين وكذا مدته إلى 4 أيام فقط، يتراوح برنامجها بين الغناء والمحاضرات والتكريمات. وشهد بهو دار الثقافة لبجاية تنظيم معرض للصور، يحكي مسيرة الأغنية القبائلية انطلاقا من سنة 1920، إلى جانب تنظيم موائد مستديرة تناقش أشعار وألحان الفنان لونيس أيت منقلات، ينشطها أساتذة ومختصون في الميدان، كما ستتوقف طبعة هذا العام التي عين على رأسها محافظ جديد "بوجمعة رابح" "منشط بالقناة الثانية الذي قال إنه قبل المهمة "حفاظا على استمرارية المهرجان"، عند تكريم 3 أسماء فنية، غادرت الحياة مؤخرا، ويتعلق الأمر بـ"خلوي الوناس"، "أزرزور"، "موسى كرباش". في الوقت الذي ستتواصل فيه المسابقة المنظمة سنويا، بمشاركة مواهب شابة من 5 ولايات، في حين ستغيب الأسماء الفنية الكبيرة عن تنشيط سهرات هذه الطبعة، بسبب الأزمة المالية، وستعوّض بالأسماء الشابة التي سبق لها المشاركة خلال الطبعات السابقة.