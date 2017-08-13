برنامج الابتكارات الأول عربيا يتواصل حصريا عبر "الشاشة البرتقالية" هذه مفاجأة الحلقة الثانية من "نجوم العلوم" على "الشروق تي في"!

بعد عرض العدد الأول من برنامج "نجوم العلوم" في موسمه التاسع، السبت الفائت حصريا على قناة "الشروق العامة"، تعرّف المشاهدون على أعضاء لجنة التحكيم والمشتركين الذين تنافسوا في مجال "الصحة والطب الحيوي"، وتأهل منهم 14 متسابقا لمرحلة المجلس العلمي.

أما بالنسبة إلى الحلقة الثانية من "نجوم العلوم"، التي ستبث سهرة اليوم، فستشهد التصفيات الأولى في مجالي الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، توافد عدد غير متوقع من المشاركين في هذا التخصص، عبر أربع جولات يقوم فيها أعضاء لجنة التحكيم باختيار أفضل الأفكار. وستتخلّل هذه الحلقة مفاجأة إذ سيحقق المتنافسون في تصفيات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، رقما قياسيا جديدا، حيث سينتهي اليوم الثاني بعدد كبير من المتأهلين للمجلس العلمي لم يحقق في المواسم السابقة.

هذا ويتألف "نجوم العلوم" من عشر حلقات متلاحقة تضع المخترعين في منافسة للتفوّق على زملائهم، على أن تقسّم الحلقات إلى أربع جولات، هي: مرحلة الاختيار، ونمذجة المنتج، وتقييم الأسواق، والتصفيات النهائية. "نجوم العلوم" برنامج تلفزيوني تعليمي وترفيهي، أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعتبر الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، كما يهدف إلى دعم وتشجيع رواد الأعمال الطموحين في مجال العلوم والتكنولوجيا في المنطقة. ويعرض كل سبت في تمام الساعة السابعة مساء على "الشروق تي في".