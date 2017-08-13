تدور أحداث الفيلم حول قصص إنسانية موزاوي يقدم "الحمائم البيض" بقاعة "ابن زيدون"

تحتضن السبت قاعة ابن زيدون برياض الفتح بالعاصمة، العرض الشرفي الأول لفيلم "الحمائم البيض" للمخرج علي موزاوي، بحضور طاقم التمثيل والفريق التقني للفيلم، بحيث يقدم على مرحلتين عرض صباحي مخصص للصحافة وعرض رسمي في المساء.

وحسب ملخص الفيلم، تدور قصة العمل في قرية جبلية حيث يعيش السكان على وقع الأفراح والاحتفالات بعد نهاية الحرب، محند واعمر شاب يعيش غمرة الاحتفالات، وبعد انتهائها يجد نفسه وحيدا في زمن الجزائر المستقلة. وعند عودته إلى منزله يجد لويزة تنتظر وترقب عودة ابنها موسى، الانتظار لا تطيقه الأم، وكذلك بالنسبة إلى "روزا" خطيبته التي وعدت خطيبها الشاب الثائر بالانتظار لأجله، كما هي الحال بالنسبة إلى "لويزة" التي تدفع بزوجها إلى قارعة الطريق من أجل أن يجلب لها أولادها.

وبالعودة إلى محند أوعمر، فالشاب يمتلك آلة الناي، يعزف أحيانا ليخفف حزنه تارة ويجمع الناس للفرح تارة أخرى.

وفي الوقت نفسه، تحضر "لويزة" حفل استقبال على شرف عودة ولدها موسى، حفل يتناسب وبطولته وشجاعة، أمّا "روزا" فتحافظ على حبها لموسى وتحلم بأن تتزوجه.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي يوقع موسيقاه التصويرية جعفر آيت منقلات كل من محمد شعبان، هجيرة أوبشير، إيناس لوكاب، بوبكر شرفي، دليلة حريم، علي عسلي.