أصيب نهار الجمعة، بمنطقة قبلة قساس، ببلدية العقلة بولاية تبسة، أكثر من 40 شخصا، بتسمم غذائي، تم نقل حوالي 30 منهم، إلى مستشفى المدينة، أين تلقوا العلاج، وغادر بعضهم المستشفى.
في حين لا يزال 5 منهم، تحت المراقبة الطبية، وحسب مصدر من عين المكان، فإن الضحايا كانوا قد تناولوا وجبة غداء بعرس بالقرية لدى احد الأقارب، ولا تزال المادة المتسببة في التسمم مجهولة، وهو ما دفع بعناصر الدرك الوطني، المختصة اقليميا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
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تسمم 40 شخصا في حفل زفاف بتبسة
ب. دريد
أصيب نهار الجمعة، بمنطقة قبلة قساس، ببلدية العقلة بولاية تبسة، أكثر من 40 شخصا، بتسمم غذائي، تم نقل حوالي 30 منهم، إلى مستشفى المدينة، أين تلقوا العلاج، وغادر بعضهم المستشفى.
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في حين لا يزال 5 منهم، تحت المراقبة الطبية، وحسب مصدر من عين المكان، فإن الضحايا كانوا قد تناولوا وجبة غداء بعرس بالقرية لدى احد الأقارب، ولا تزال المادة المتسببة في التسمم مجهولة، وهو ما دفع بعناصر الدرك الوطني، المختصة اقليميا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.