الطبعة الأولى لأيام كلاما لأغنية الراب 12 فرقة تنشط أول طبعة من أيام الراب والطاقات المبدعة

تشارك في الطبعة الأولى من تظاهرة "أيام كلاما لأغنية الراب" التي افتتحت ليلة الخميس بقالمة، 12 فرقة فنية تمثل عدة ولايات شرقية وذلك تحت شعار "تنشيط المواهب والطاقات المبدعة".

ونشطت حفل افتتاح التظاهرة، التي تحتضنها دار الثقافة "عبد المجيد" على مدار يومين ثماني فرق فنية ناشطة في هذا النوع الغنائي الشبابي من ولايات بجاية وسوق أهراس وقالمة وسط إقبال متوسط لمحبي الراب، حسب ما أكده محمد أوصيفي، رئيس الجمعية العصرية للثقافة والفنون لولاية قالمة، الجهة المشرفة على تنظيم التظاهرة.

وأضاف المتحدث أن محبي هذا النوع الغنائي الذي يمثل فرعا من فروع الهيب هوب كانوا ليلة الجمعة على موعد مع السهرة الثانية التي ستنشطها فرق من ولايات برج بوعريريج وعنابة وأم البواقي وقالمة.

ووفق ذات المصدر، فإن العدد المهم من الفرق المشاركة التي من بينها 8 فرق من قالمة أعطى لهذه الطبعة الأولى من "أيام كلاما لأغنية الراب" دفعا قويا بالمنطقة، مضيفا أن الطبعات المقبلة ستكون ذات بعد وطني.

واستنادا إلى رئيس الجمعية فإن البرنامج الرسمي للتظاهرة يتضمن أيضا جانبا تكوينيا للتعريف بأغنية الراب وتاريخها وتطورها وهي المحاضرات التي سيلقيها مختصون في الفترة الصباحية، مبرزا أيضا أنه برمجت خرجات سياحية لفائدة المشاركين إلى المسرح الروماني وبعض المناطق الأثرية بالولاية.