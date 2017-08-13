افتتح يوم الخميس بالمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط بالجزائر العاصمة، معرض للخط الياباني للخطاطة اليابانية ميهو فيجيوارا ( Mihou FUJIWARA) ضم 19 لوحة تمثل أبرز عناصر الخط الياباني.
وافتتح المعرض السفير الياباني ماساي فوجيوارا (Masaya FUJIWARA )، الذي اعتبر أن "هذه الفعاليات تسهم في تقاسم ثقافة البلدين"، معبرا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية.
واعتبرت الخطاطة أن أعمالها تدخل ضمن كلاسيكيات الخط الياباني وهي نماذج تعبر عن الخط الياباني، حيث عرضت على الجمهور لوحات على القماش والورق وبخلفيات مختلفة الألوان.
وقالت الفنانة اليابانية إن "الخط الياباني اليوم شكل من أشكال الفن أكثر منه أداة تواصل أو أمر آخر"، بسب استخدام الكمبيوتر، مضيفة أنه مبني على أشكال بسيطة ولكنها جميلة وهو ما أبرزته لوحاتها البسيطة والأنيقة.
ويستمر المعرض إلى غاية 30 سبتمبر الجاري للجمهور بينما يكون الأطفال والخطاطون الجزائريون على موعد مع ورشات تدريبية مختلفة خلال اليومين القادمين تؤطرها الخطاطة اليابانية.
تستعد السفارة اليابانية لإقامة أسبوع ثقافي ياباني في 22 أكتوبر القادم بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة، وسيكون موعدا لورشات تدريبية في المانغا والخط كما سيتم عرض أفلام ورسوم متحركة يابانية في لذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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معرض للخط الياباني بالجزائر
ق . ث
افتتح يوم الخميس بالمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط بالجزائر العاصمة، معرض للخط الياباني للخطاطة اليابانية ميهو فيجيوارا ( Mihou FUJIWARA) ضم 19 لوحة تمثل أبرز عناصر الخط الياباني.
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وافتتح المعرض السفير الياباني ماساي فوجيوارا (Masaya FUJIWARA )، الذي اعتبر أن "هذه الفعاليات تسهم في تقاسم ثقافة البلدين"، معبرا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الثقافة الجزائرية.
واعتبرت الخطاطة أن أعمالها تدخل ضمن كلاسيكيات الخط الياباني وهي نماذج تعبر عن الخط الياباني، حيث عرضت على الجمهور لوحات على القماش والورق وبخلفيات مختلفة الألوان.
وقالت الفنانة اليابانية إن "الخط الياباني اليوم شكل من أشكال الفن أكثر منه أداة تواصل أو أمر آخر"، بسب استخدام الكمبيوتر، مضيفة أنه مبني على أشكال بسيطة ولكنها جميلة وهو ما أبرزته لوحاتها البسيطة والأنيقة.
ويستمر المعرض إلى غاية 30 سبتمبر الجاري للجمهور بينما يكون الأطفال والخطاطون الجزائريون على موعد مع ورشات تدريبية مختلفة خلال اليومين القادمين تؤطرها الخطاطة اليابانية.
تستعد السفارة اليابانية لإقامة أسبوع ثقافي ياباني في 22 أكتوبر القادم بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة، وسيكون موعدا لورشات تدريبية في المانغا والخط كما سيتم عرض أفلام ورسوم متحركة يابانية في لذكرى 55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.