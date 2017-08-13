حجز 670 غرام من مادة الزئبق المحظورة بالبليدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالبليدة نهاية الأسبوع من حجز كمية من الزئبق الأحمر المحظور تداولها، العملية جاءت عقب ورود معلومات مؤكدة إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببوفاريك.

تفيد بوجود شخص يحوز كمية معتبرة من مادة الزئبق الخطيرة، تقارب الكيلوغرام، وأن هذا الأخير بصدد ترويجها على مستوى بلدية بن خليل، تم إثرها افتتاح تحقيق في القضية ومكنت إجراءات البحث والتحري من تحديد هوية المشتبه فيه، ومن ثم إعداد خطة لاستدراج المتهم البالغ 28 سنة وإلقاء القبض عليه متلبسا، التحقيقات كشفت ان مادة الزئبق المحجوزة تم اقتناؤها من الجزائر العاصمة، الشاب المتورط تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك والذي أمر بايداعه رهن الحبس بتهمة حيازة مادة كيميائية محظورة من نوع الزئبق. للإشارة فإن مادة الزئبق الخطيرة تستعمل في أعمال السحر والشعوذة، كما تدخل في صناعة المتفجرات.