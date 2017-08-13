السكان طالبوا الوالي بإلغاء مقررة الاستفادة غليان شعبي بسبب إنشاء مشتلة بسيدي عيسى بالمسيلة

أبدى عشرات المواطنين معارضتهم لمشروع إنجاز مشتلة بالقرب من وادي قطريني في سيدي عيسى بالمسيلة، مطالبين الوالي بالتدخل وإلغاء مقررة الاستفادة حتى يتسنى استغلال تلك المساحة الأرضية من أجل إنجاز مرافق وهياكل ذات طابع عمومي تنعدم بالحي.

سكان 135 و200 سكن الواقعين خلف المسبح نصف الأولمبي ومركز التكوين المهني رقم 2 وفي عريضة موجهة إلى الوالي مرفوقة بتوقيعاتهم، عارضوا فكرة إنشاء مشتلة بالقرب من وادي قطريني وأمام العمارات التي تجاور الطريق المؤدي إلى حي المستفيدين، مؤكدين ـ حسب شكواهم ـ أن أحد المستثمرين قام مؤخرا بتهيئة قطعة أرضية تتربع على مساحة تقدر بـ 700 متر مربع، ما أدى إلى غلق مخارج التجمع السكاني من أجل إنشاء مشتلة، مؤكدين أنهم في حاجة إلى تشييد مرافق، على غرار مجمع مدرسي جديد أو قاعة علاج وفرع بلدي وغيرها من المرافق التي هم في أمس الحاجة إليها، خاصة في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه مدرسة عكريمي وغياب فرع بلدي ينهي معاناتهم في التنقل من أجل استخراج أبسط الوثائق، أو ملعب جواري لفائدة أبنائهم أو قاعة علاج لتقريب التداوي.

وأضاف أصحاب الشكوى أنهم بعدما باءت محاولاتهم بتحويل موقع المشروع الاستثماري لم يجدوا سوى الاستنجاد بالمسؤول الأول عن الولاية للنظر في القضية.

وفي السياق ذاته، علمت "الشروق" بأن صاحب المشروع يحوز كافة الوثائق الثبوتية والقانونية لإنشاء مشتلة فقط في ظل انعدام الأماكن الخضراء بالمنطقة، أضف إلى ذلك أن المشروع لن تكون له آثار سلبية على المحيط والجانب البيئي بل بالعكس سيسهم في تحسين الوجه الجمالي بالموقع.

وفي إطار متصل، أوضحت جهات على دراية بالملف أن القطعة الأرضية محل النزاع غير صالحة للبناء نهائيا حسب الخبرة باعتبارها محاذية للوادي الذي في حالة فيضانه قد يجرف الأخضر واليابس ويمنع إنجاز أي مرفق أو هيكل عمومي آخر، إضافة إلى أن صاحب الاستثمار يحوز كافة الوثائق من اللجنة الولائية أواخر العام الماضي، مع استكمال كافة الشروط المطلوبة للمشروع بطريقة قانونية.