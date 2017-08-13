قدم مساء أول أمس، مسرح عز الدين مجوبي في عنابة، العرض الشرفي لمونودرام "امرأة بظل مكسور"، عن نص للكاتبة الشاعرة كنزة مباركي، وإخراج الفنان جمال حمودة العائد إلى الخشبة وأبي الفنون بعد فترة نقاهة صحية ابتعد خلالها مجبرا عن عالم الفن.
استطاعت الممثلة الموهوبة رجاء بن عمّار شد انتباه الجمهور النوعي الذي حضر العرض من خلال قدرتها على تقمص دور المرأة التي تبحث عن ذاتها بقلب الموازين والقواعد الثابتة من حولها لتتحرّر من كل القيود ولتحفظ كرامتها في إطار جدلية الصراع الأزلي بين المرأة والرجل، مؤكدة على دور المرأة في قهر وظلم المرأة تحت وطأة تراكمات ثقافتها المتوارثة التي تأبى أن تتحرّر منها، فكانت "وافية" الظل المكسور لامرأة تلملم شظايا نفسها وترأب صدع روحها بالصبر والكلام.. وقصة امرأة أنتجها ماضي الجدات والأمهات الحافل بالخيبة والتواطؤ والخذلان.. كما قالت الكاتبة التي طعّمت نصها بمسحة شعرية واضحة، حاولت من خلالها الغوص في أعماق امرأة ليست عادية ولا تستسلم للتحديات المفروضة عليها وللقهر الذي لازمها في حياتها. وقد أشاد الجمهور النوعي الحاضر وعلى رأسه مدير الثقافة إدريس بوديبة وعدد من مثقفي المدينة وأدبائها، بأداء الممثلة التي تحرّكت على الخشبة بمرونة فائقة وتقمصت مختلف حالات البطلة وسط ديكور بسيط وغياب سينوغرافيا موحية مدعّمة للعمل.
وقد عبر المخرج جمال حمودة عن سعادته بعودته إلى الخشبة من خلال هذا العمل الذي قال إن له تجربة خاصة في وجدانه، ليس فقط من خلال البلاغات الشعرية الموجودة فيه ولكن من خلال المواقف الاجتماعية المناهضة للممارسات القهرية التي كرستها حقب طويلة من المواجع إزاء المرأة. جدير بالذكر، أن نص المونودرام كان قد توج بالجائزة الأولى في مسابقة جائزة السنعوسي بالكويت عام 2015.
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مسرح عز الدين مجوبي في عنابة
العرض الشرفي لمونودرام "امرأة بظل مكسور" المتوّج بجائزة السنعوسي
ب. حسينة
قدم مساء أول أمس، مسرح عز الدين مجوبي في عنابة، العرض الشرفي لمونودرام "امرأة بظل مكسور"، عن نص للكاتبة الشاعرة كنزة مباركي، وإخراج الفنان جمال حمودة العائد إلى الخشبة وأبي الفنون بعد فترة نقاهة صحية ابتعد خلالها مجبرا عن عالم الفن.
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استطاعت الممثلة الموهوبة رجاء بن عمّار شد انتباه الجمهور النوعي الذي حضر العرض من خلال قدرتها على تقمص دور المرأة التي تبحث عن ذاتها بقلب الموازين والقواعد الثابتة من حولها لتتحرّر من كل القيود ولتحفظ كرامتها في إطار جدلية الصراع الأزلي بين المرأة والرجل، مؤكدة على دور المرأة في قهر وظلم المرأة تحت وطأة تراكمات ثقافتها المتوارثة التي تأبى أن تتحرّر منها، فكانت "وافية" الظل المكسور لامرأة تلملم شظايا نفسها وترأب صدع روحها بالصبر والكلام.. وقصة امرأة أنتجها ماضي الجدات والأمهات الحافل بالخيبة والتواطؤ والخذلان.. كما قالت الكاتبة التي طعّمت نصها بمسحة شعرية واضحة، حاولت من خلالها الغوص في أعماق امرأة ليست عادية ولا تستسلم للتحديات المفروضة عليها وللقهر الذي لازمها في حياتها. وقد أشاد الجمهور النوعي الحاضر وعلى رأسه مدير الثقافة إدريس بوديبة وعدد من مثقفي المدينة وأدبائها، بأداء الممثلة التي تحرّكت على الخشبة بمرونة فائقة وتقمصت مختلف حالات البطلة وسط ديكور بسيط وغياب سينوغرافيا موحية مدعّمة للعمل.
وقد عبر المخرج جمال حمودة عن سعادته بعودته إلى الخشبة من خلال هذا العمل الذي قال إن له تجربة خاصة في وجدانه، ليس فقط من خلال البلاغات الشعرية الموجودة فيه ولكن من خلال المواقف الاجتماعية المناهضة للممارسات القهرية التي كرستها حقب طويلة من المواجع إزاء المرأة. جدير بالذكر، أن نص المونودرام كان قد توج بالجائزة الأولى في مسابقة جائزة السنعوسي بالكويت عام 2015.