مراهقة بسوق أهراس تسرق أموال والدتها من أجل "الحرقة"

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، نهاية الأسبوع المنقضي، من إرجاع قاصر إلى عائلتها بعد أن تم إبعادها من طرف مجموعة أشرار تتكون من أربعة أشخاص، ينحدرون من ولايتي سوق أهراس وعنابة، بعد إيهامها بالحرقة.

الفتاة البالغة من العمر 17 سنة، كانت قد اختفت عن الأنظار في ظروف غامضة، ما دفع بعائلتها إلى البحث عنها. ليتبين أنها تعرفت عن أحد أفراد المجموعة والذي أوهمها بالظفر بمكان بأحد قوارب الحرقة باتجاه الضفة الأخرى انطلاقا من سواحل مدينة عنابة مقابل مبلغ مالي معتبر، ومن أجل تأمين المبلغ أقدمت الطفلة القاصر على سرقة أموال والدتها واتجهت رفقة شابين من مدينة سوق أهراس إلى ولاية الطارف وتحديدا إلى منطقة بن مهيدي، وذلك على متن سيارة كلونديستان، وبعد تلقي عناصر الشرطة بلاغا من عائلتها بشأن اختفائها الغامض، باشرت مصالح الأمن عمليات البحث والتحري التي أفضت إلى توقيف أفراد العصابة بعد تمديد دائرة الاختصاص، وتوقيف أربعة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر تم ضبطهم وبرفقتهم الفتاة القاصر الذين أوهموها بمساعدتها من أجل الحرقة مقابل أموال معتبرة، وقدتم تقديم جميع الأطراف أمام الجهات القضائية التي أمرت إيداعهم الحبس المؤقت مع إصدار أمر بتوقيف الفرودور الذي لا يزال في حال فرار.