"توقع" ارتفاعا في نسبة المشاركة الشعبية في المحليات المقبلة مناصرة: الصندوق سيساهم في تخفيف وضع الأزمة الراهنة

توّقع عبد المجيد مناصرة رئيس حركة مجتمع السلم، ارتفاعا في المشاركة الشعبية للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الفارط.

وقال مناصرة خلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية الولائية لحزبه " نتوقع مشاركة شعبية في الانتخابات المحلية القادمة أكثر من تللك المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن قد لا تتجاوز نسبة المشاركة 50 بالمائة " .

وأضاف رئيس الحركة أن " الجدوى " من مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية للمرة الخامسة بـ 720 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و47 قائمة للمجالس الشعبية الولائية هو " اقناع الشعب بأنه لا طريق للتغير إلا بالمشاركة في الانتخابات "، مشيرا الى ان الصندوق " قد يساهم " في إيجاد حلولا للأوضاع الاقتصادية " الصعبة التي يتمنى حزبه زوالها" .

وأبرز مناصرة، أن ارتفاع مشاركة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات المحلية القادمة، "يعبر " عن تمسكهم " بالمسار الديمقراطي الذي يعتبر السبيل الوحيد لنهضة البلاد "، و قال أن الحركة خصصت هذا الملتقى لتحضير محاور الحملة الانتخابية المقررة خلال محليات 23 نوفمبر القادم وكذا ضبط خطابها على المستوى الوطني والمحلي.