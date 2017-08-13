توّقع عبد المجيد مناصرة رئيس حركة مجتمع السلم، ارتفاعا في المشاركة الشعبية للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الفارط.
وقال مناصرة خلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية الولائية لحزبه " نتوقع مشاركة شعبية في الانتخابات المحلية القادمة أكثر من تللك المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن قد لا تتجاوز نسبة المشاركة 50 بالمائة " .
وأضاف رئيس الحركة أن " الجدوى " من مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية للمرة الخامسة بـ 720 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و47 قائمة للمجالس الشعبية الولائية هو " اقناع الشعب بأنه لا طريق للتغير إلا بالمشاركة في الانتخابات "، مشيرا الى ان الصندوق " قد يساهم " في إيجاد حلولا للأوضاع الاقتصادية " الصعبة التي يتمنى حزبه زوالها" .
وأبرز مناصرة، أن ارتفاع مشاركة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات المحلية القادمة، "يعبر " عن تمسكهم " بالمسار الديمقراطي الذي يعتبر السبيل الوحيد لنهضة البلاد "، و قال أن الحركة خصصت هذا الملتقى لتحضير محاور الحملة الانتخابية المقررة خلال محليات 23 نوفمبر القادم وكذا ضبط خطابها على المستوى الوطني والمحلي.
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الشروق أونلاين
توّقع عبد المجيد مناصرة رئيس حركة مجتمع السلم، ارتفاعا في المشاركة الشعبية للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، مقارنة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 4 ماي الفارط.
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وقال مناصرة خلال اشرافه على افتتاح الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية الولائية لحزبه " نتوقع مشاركة شعبية في الانتخابات المحلية القادمة أكثر من تللك المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن قد لا تتجاوز نسبة المشاركة 50 بالمائة " .
وأضاف رئيس الحركة أن " الجدوى " من مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية للمرة الخامسة بـ 720 قائمة للمجالس الشعبية البلدية و47 قائمة للمجالس الشعبية الولائية هو " اقناع الشعب بأنه لا طريق للتغير إلا بالمشاركة في الانتخابات "، مشيرا الى ان الصندوق " قد يساهم " في إيجاد حلولا للأوضاع الاقتصادية " الصعبة التي يتمنى حزبه زوالها" .
وأبرز مناصرة، أن ارتفاع مشاركة الأحزاب السياسية في الاستحقاقات المحلية القادمة، "يعبر " عن تمسكهم " بالمسار الديمقراطي الذي يعتبر السبيل الوحيد لنهضة البلاد "، و قال أن الحركة خصصت هذا الملتقى لتحضير محاور الحملة الانتخابية المقررة خلال محليات 23 نوفمبر القادم وكذا ضبط خطابها على المستوى الوطني والمحلي.