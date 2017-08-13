بعد سلسلة من أغاني "السينغل" وجولة صيفية ناجحة قادته إلى العديد من البلدان، من بينها تونس التي وقف على واحد من أعرق مسارحها -مسرح قرطاج-، زف نجم أغنية الراي الشاب كادير الجابوني مؤخرا خبرا جديدا إلى متابعيه عبر حسابيه على "فايسبوك" و"إنستغرام"، أخبرهم فيه بأنه بصدد التحضير لألبوم غنائي كامل.
وكتب الجابوني قائلا: "اليوم بدأنا في التحضير لألبوم 2018، انتظرونا في مفاجأة هذا الموسم، موعد الصدور سيكون في بداية شهر جانفي".
يذكر أن كادير الجابوني كان قد طرح العديد من أغاني "السينغل" خلال العام 2017، كان آخرها أغنية "هذا العام نجبد روحي" وديو مع الزينة الداودية بعنوان "السماح نسمح بصح ما ننساش" ومن قبلها أغنية "وعلاش" وأغنية شارة مسلسل "الخاوة" (احك يا زمان) التي حققت نجاحا لافتا قبل حلول رمضان 2017.
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كادير الجابوني: ألبوم جديد برسم مطلع 2018
رابح. ع
بعد سلسلة من أغاني "السينغل" وجولة صيفية ناجحة قادته إلى العديد من البلدان، من بينها تونس التي وقف على واحد من أعرق مسارحها -مسرح قرطاج-، زف نجم أغنية الراي الشاب كادير الجابوني مؤخرا خبرا جديدا إلى متابعيه عبر حسابيه على "فايسبوك" و"إنستغرام"، أخبرهم فيه بأنه بصدد التحضير لألبوم غنائي كامل.
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وكتب الجابوني قائلا: "اليوم بدأنا في التحضير لألبوم 2018، انتظرونا في مفاجأة هذا الموسم، موعد الصدور سيكون في بداية شهر جانفي".
يذكر أن كادير الجابوني كان قد طرح العديد من أغاني "السينغل" خلال العام 2017، كان آخرها أغنية "هذا العام نجبد روحي" وديو مع الزينة الداودية بعنوان "السماح نسمح بصح ما ننساش" ومن قبلها أغنية "وعلاش" وأغنية شارة مسلسل "الخاوة" (احك يا زمان) التي حققت نجاحا لافتا قبل حلول رمضان 2017.