قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية، إنه تم رصد نقل عدة صواريخ كورية شمالية من منشأة للصواريخ في العاصمة بيونغ يانغ وسط توقعات بأن كوريا الشمالية تستعد للقيام بتصرفات استفزازية أخرى.
ونقل التقرير عن مصدر بالمخابرات لم يذكر اسمه قوله، إن مسؤولي مخابرات كوريين جنوبيين وأمريكيين اكتشفوا صواريخ يجري نقلها بعيداً عن منشأة أبحاث وتطوير الصواريخ الكورية الشمالية في سانوم-دونغ في المنطقة الشمالية من بيونغ يانغ.
ولم يحدد التقرير موعد نقل الصواريخ أو المكان الذي نُقلت إليه.
وقال التقرير، إن هذه الصواريخ إما أن تكون صواريخ متوسطة المدى من طراز هواسونغ-12 أو صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز هواسونغ-14 على الرغم من أن منشأة الصواريخ في سانوم-دونغ مخصصة لإنتاج الصواريخ الباليسيتية العابرة للقارات.
وقال مصدر من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنه لا يستطيع تأكيد تفاصيل التقرير أو ما إذا كانت هناك أي أنشطة غير عادية في المنطقة المذكورة.
وأبدى مسؤولون كوريون جنوبيون مخاوفهم من احتمال قيام كوريا الشمالية بأعمال استفزازية أخرى قرب موعد الذكرى السنوية لتأسيس حزبها الشيوعي في العاشر من أكتوبر أو ربما عندما تعقد الصين مؤتمر حزبها الشيوعي الحاكم في 18 أكتوبر.
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وسائل إعلام:
كوريا الشمالية تقوم بنقل صواريخ من مركز تطوير
رويترز - الشروق أونلاين
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية الجنوبية، إنه تم رصد نقل عدة صواريخ كورية شمالية من منشأة للصواريخ في العاصمة بيونغ يانغ وسط توقعات بأن كوريا الشمالية تستعد للقيام بتصرفات استفزازية أخرى.
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ونقل التقرير عن مصدر بالمخابرات لم يذكر اسمه قوله، إن مسؤولي مخابرات كوريين جنوبيين وأمريكيين اكتشفوا صواريخ يجري نقلها بعيداً عن منشأة أبحاث وتطوير الصواريخ الكورية الشمالية في سانوم-دونغ في المنطقة الشمالية من بيونغ يانغ.
ولم يحدد التقرير موعد نقل الصواريخ أو المكان الذي نُقلت إليه.
وقال التقرير، إن هذه الصواريخ إما أن تكون صواريخ متوسطة المدى من طراز هواسونغ-12 أو صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز هواسونغ-14 على الرغم من أن منشأة الصواريخ في سانوم-دونغ مخصصة لإنتاج الصواريخ الباليسيتية العابرة للقارات.
وقال مصدر من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إنه لا يستطيع تأكيد تفاصيل التقرير أو ما إذا كانت هناك أي أنشطة غير عادية في المنطقة المذكورة.
وأبدى مسؤولون كوريون جنوبيون مخاوفهم من احتمال قيام كوريا الشمالية بأعمال استفزازية أخرى قرب موعد الذكرى السنوية لتأسيس حزبها الشيوعي في العاشر من أكتوبر أو ربما عندما تعقد الصين مؤتمر حزبها الشيوعي الحاكم في 18 أكتوبر.