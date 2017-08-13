توقيف شخص يقوم بزراعة وبيع المخدرات بتيزي وزو

تمكنت عناصر الأمن بتيزي غنيف (ولاية تيزي وزو) قبل يومين، من وضع حد لنشاط مزارع ومروج مخدرات اكتشفت في ملكيته الواقعة بقرية تاقة في بلدية مكيرة جنوب تيزي وزو مجموعة شجيرات من القنب الهندي مغروسة بمحاذاة كوخ كان يروج فيه السموم والمشروبات الكحولية.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن المشتبه فيه أوقف عقب مداهمة الموقع المذكور إثر تلقيها معلومات تفيد بوجود تحركات غير عادية لأشخاص غرباء باتوا يترددون على المنطقة ليل نهار أين تم العثور كذلك على آليات تقليدية يستعملها المشتبه فيه في تحضير مسحوق التخدير منها رحى حجرية تستعمل لنفس الغاية، وقد تم اقتياده إلى مركز الأمن للتحقيق معه قبل أن يقدم أمام قاضي التحقيق بمحكمة ذراع الميزان بتهمة زراعة المخدرات والمتاجرة في مواد مخدرة تمس الصحة العامة، وأَفادت نفس المصادر أن التحريات متواصلة للكشف عن شركائه والمتواطئين معه في القضية إن وجدوا.