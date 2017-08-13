التماس عامين حبسًا في حقّ المتهم بالعاصمة شجار عائلي يكلّف قاصرًا عملية تجميلية بـ60 مليونا!

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش في العاصمة أول أمس، تسليط عقوبة عامين حبسًا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حقّ شاب يدعى "ع،س"، على خلفية اعتداء عنيف، راح ضحيته جاره القاصر الذي لم يبلغ 11 سنة من العمر، وإصابته بتشوه على مستوى الوجه، بسبب ضربة تلقاها من المتهم، استدعت خضوعه خياطة جرح غائر في خدّه بـ19 غرزة.

المتهم "ع،س" أوقفته مصالح الأمن الأسبوع الفارط، بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية، تضمنت تعرّض ابنه لإصابة خطيرة، على خلفية شجار بين عائلتين في الحي الذي يقيم به بضواحي الحراش، حيث وقع تشابك بالأيدي وتراشق بالحجارة بين المتخاصمين من بينهم المتهم، هذا الأخير تعمّد ضرب الصبي الذي تواجد في المكان ببقايا قارورة زجاجية على مستوى الوجه، ما أدى لإصابته بجروح غائرة، تطلبت إجراءه لعملية تجميلية، كبدته تكاليف ومصارف بقيمة 60 مليون سنتيم، الوقائع أكدها والد الضحية أمام مصالح الأمن، وخلال جلسة المحاكمة أول أمس، فيما أصر المتهم على إنكار كل ما ورد ضده، وأفاد خلال استجوابه من قبل قاضي الحكم، أنه تدخل بنفس التاريخ لحماية والده خلال سقوطه أرضا أثناء الشجار الذي نشب في الحي، وقام تحت ثورة غضب برمي زجاج مكسور دون وعي منه، ولم يعلم أنه أصاب الفتى في وجهه، ليجد نفسه داخل أسوار المؤسسة العقابية.