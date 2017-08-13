التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش في العاصمة أول أمس، تسليط عقوبة عامين حبسًا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حقّ شاب يدعى "ع،س"، على خلفية اعتداء عنيف، راح ضحيته جاره القاصر الذي لم يبلغ 11 سنة من العمر، وإصابته بتشوه على مستوى الوجه، بسبب ضربة تلقاها من المتهم، استدعت خضوعه خياطة جرح غائر في خدّه بـ19 غرزة.
المتهم "ع،س" أوقفته مصالح الأمن الأسبوع الفارط، بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية، تضمنت تعرّض ابنه لإصابة خطيرة، على خلفية شجار بين عائلتين في الحي الذي يقيم به بضواحي الحراش، حيث وقع تشابك بالأيدي وتراشق بالحجارة بين المتخاصمين من بينهم المتهم، هذا الأخير تعمّد ضرب الصبي الذي تواجد في المكان ببقايا قارورة زجاجية على مستوى الوجه، ما أدى لإصابته بجروح غائرة، تطلبت إجراءه لعملية تجميلية، كبدته تكاليف ومصارف بقيمة 60 مليون سنتيم، الوقائع أكدها والد الضحية أمام مصالح الأمن، وخلال جلسة المحاكمة أول أمس، فيما أصر المتهم على إنكار كل ما ورد ضده، وأفاد خلال استجوابه من قبل قاضي الحكم، أنه تدخل بنفس التاريخ لحماية والده خلال سقوطه أرضا أثناء الشجار الذي نشب في الحي، وقام تحت ثورة غضب برمي زجاج مكسور دون وعي منه، ولم يعلم أنه أصاب الفتى في وجهه، ليجد نفسه داخل أسوار المؤسسة العقابية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1غلق الطريق مجددا بالبرج للمطالبة بالقصاص للشاب "عماد" المقتول
2توقيف طالب جامعي يشتبه في انتمائه للجماعات الإرهابية ببلعباس
3أمير مجموعة إرهابية يسلم نفسه بسكيكدة
4القضاء على إرهابيين اثنين بجيجل وبجاية
5حجز 670 غرام من مادة الزئبق المحظورة بالبليدة
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
عبد الناصر
مائة متر من الحشيش فقط!
عمار يزلي
"مجـ - لص".. محلي!
سليم قلالة
انهيار رصيد الثقة أخطر من انهيار رصيد المال!
محمد الهادي الحسني
الشيخ المطيش ابن الشريف
الفيديو
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
التماس عامين حبسًا في حقّ المتهم بالعاصمة
شجار عائلي يكلّف قاصرًا عملية تجميلية بـ60 مليونا!
مريم. ز
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش في العاصمة أول أمس، تسليط عقوبة عامين حبسًا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حقّ شاب يدعى "ع،س"، على خلفية اعتداء عنيف، راح ضحيته جاره القاصر الذي لم يبلغ 11 سنة من العمر، وإصابته بتشوه على مستوى الوجه، بسبب ضربة تلقاها من المتهم، استدعت خضوعه خياطة جرح غائر في خدّه بـ19 غرزة.
تغطيات ذات صلة
الجلفة : العثور على جثتي الطفلتين المفقودتين جراء السيول
خبراء جزائريون وأجانب لمواجهة العزلة وخلق "الثروة" بالمناطق النائية!
توقيف شخص يقوم بزراعة وبيع المخدرات بتيزي وزو
طرد عشرات التلاميذ دون بلوغهم السن القانونية بالوادي
مراهقة بسوق أهراس تسرق أموال والدتها من أجل "الحرقة"
المتهم "ع،س" أوقفته مصالح الأمن الأسبوع الفارط، بناء على شكوى تقدم بها والد الضحية، تضمنت تعرّض ابنه لإصابة خطيرة، على خلفية شجار بين عائلتين في الحي الذي يقيم به بضواحي الحراش، حيث وقع تشابك بالأيدي وتراشق بالحجارة بين المتخاصمين من بينهم المتهم، هذا الأخير تعمّد ضرب الصبي الذي تواجد في المكان ببقايا قارورة زجاجية على مستوى الوجه، ما أدى لإصابته بجروح غائرة، تطلبت إجراءه لعملية تجميلية، كبدته تكاليف ومصارف بقيمة 60 مليون سنتيم، الوقائع أكدها والد الضحية أمام مصالح الأمن، وخلال جلسة المحاكمة أول أمس، فيما أصر المتهم على إنكار كل ما ورد ضده، وأفاد خلال استجوابه من قبل قاضي الحكم، أنه تدخل بنفس التاريخ لحماية والده خلال سقوطه أرضا أثناء الشجار الذي نشب في الحي، وقام تحت ثورة غضب برمي زجاج مكسور دون وعي منه، ولم يعلم أنه أصاب الفتى في وجهه، ليجد نفسه داخل أسوار المؤسسة العقابية.