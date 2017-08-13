فيما تقرر عرض الأجزاء الأخيرة من وادي الذئاب باللهجة السورية "قيامة أرطغرل" بالعربية الفصحى.. وجديد "المسلسلات الهندية" قريبا على "الشروق"!

أثار خبر بث "الشروق العامة" مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير، في شهر أكتوبر المقبل، استحسانا كبيرا من طرف المشاهدين حيث أثنى الجميع على هذا الاختيار في الوقت الذي علمت فيه "الشروق" أن النسخة التي ستعرض للمسلسل هي باللغة العربية الفصحى، وذلك حتى يتحقق الغرض من مشاهدة العمل بصورته الجميلة ولغته العربية الراقية، ومن المتوقع الإعلان عن تاريخ بداية البث ومواقيت العرض في الأيام القليلة المقبلة، فكونوا أوفياء لـ"الشروق" دوما..

كما أنه من المقرر أن تعرض "الشروق العامة" في الأيام القليلة المقبلة الجزأين التاسع والعاشر من مسلسل "وادي الذئاب" ولكن هذه المرة باللهجة الشامية، بعدما عرضا باللهجة الجزائرية، ويأتي هذا القرار استجابة لعدد كبير من المشاهدين سواء أولئك الذين فوتوا مشاهدة العمل أثناء عرضه منذ شهر رمضان أو لرغبتهم في مشاهدته باللهجة السورية أو الشامية عموما، وتحديدا من أوفياء قناة "الشروق" في العالم العربي الذين وجدوا صعوبة في متابعة "وادي الذئاب" باللهجة الجزائرية!

وحسب مصدر مسؤول في القناة، فإن الأمر لا يعني تخلي "الشروق" عن مشروعها لدبلجة الأعمال التركية إلى اللهجة الجزائرية ولكن قرارها التنويع، يهدف إلى تمكين الجميع من المتابعة، خصوصا أن هنالك العديد من المسلسلات الجديدة، سواء كانت تركية أم هندية يحضّر لها حاليا ويختار من أجل دبلجتها إلى الجزائرية وعرضها في موسم جديد بدءا من أكتوبر المقبل.

ومما علمته "الشروق" أيضا أنه اتُّفق مع جهات تلفزيونية عربية مختصة في بث المسلسلات الهندية من أجل اقتناء عدد كبير من الأعمال لعرضها في الأيام المقبلة، ويأتي التوجه إلى صناعة الدراما التي تشهد انتعاشا في الهند بعد السينما نظرا إلى التجاوب الكبير الذي يبديه الجمهور الجزائري والعربي عموما بمثل هذه الأعمال. وبحسب المصدر ذاته، فإنه تقرر عرض مسلسلات تركية وهندية جديدة، وذلك بالتنسيق مع قنوات عالمية مشهورة سيكشف عنها مستقبلا.