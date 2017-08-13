آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
-
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
-
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
-
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
-
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
-
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
-
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
-
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
-
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
-
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
فيما تقرر عرض الأجزاء الأخيرة من وادي الذئاب باللهجة السورية
"قيامة أرطغرل" بالعربية الفصحى.. وجديد "المسلسلات الهندية" قريبا على "الشروق"!
- "الشروق" تتحول إلى شاشة رائدة في الترفيه وبث الدراما التركية والهندية
أثار خبر بث "الشروق العامة" مسلسل "قيامة أرطغرل" الشهير، في شهر أكتوبر المقبل، استحسانا كبيرا من طرف المشاهدين حيث أثنى الجميع على هذا الاختيار في الوقت الذي علمت فيه "الشروق" أن النسخة التي ستعرض للمسلسل هي باللغة العربية الفصحى، وذلك حتى يتحقق الغرض من مشاهدة العمل بصورته الجميلة ولغته العربية الراقية، ومن المتوقع الإعلان عن تاريخ بداية البث ومواقيت العرض في الأيام القليلة المقبلة، فكونوا أوفياء لـ"الشروق" دوما..
كما أنه من المقرر أن تعرض "الشروق العامة" في الأيام القليلة المقبلة الجزأين التاسع والعاشر من مسلسل "وادي الذئاب" ولكن هذه المرة باللهجة الشامية، بعدما عرضا باللهجة الجزائرية، ويأتي هذا القرار استجابة لعدد كبير من المشاهدين سواء أولئك الذين فوتوا مشاهدة العمل أثناء عرضه منذ شهر رمضان أو لرغبتهم في مشاهدته باللهجة السورية أو الشامية عموما، وتحديدا من أوفياء قناة "الشروق" في العالم العربي الذين وجدوا صعوبة في متابعة "وادي الذئاب" باللهجة الجزائرية!
وحسب مصدر مسؤول في القناة، فإن الأمر لا يعني تخلي "الشروق" عن مشروعها لدبلجة الأعمال التركية إلى اللهجة الجزائرية ولكن قرارها التنويع، يهدف إلى تمكين الجميع من المتابعة، خصوصا أن هنالك العديد من المسلسلات الجديدة، سواء كانت تركية أم هندية يحضّر لها حاليا ويختار من أجل دبلجتها إلى الجزائرية وعرضها في موسم جديد بدءا من أكتوبر المقبل.
ومما علمته "الشروق" أيضا أنه اتُّفق مع جهات تلفزيونية عربية مختصة في بث المسلسلات الهندية من أجل اقتناء عدد كبير من الأعمال لعرضها في الأيام المقبلة، ويأتي التوجه إلى صناعة الدراما التي تشهد انتعاشا في الهند بعد السينما نظرا إلى التجاوب الكبير الذي يبديه الجمهور الجزائري والعربي عموما بمثل هذه الأعمال. وبحسب المصدر ذاته، فإنه تقرر عرض مسلسلات تركية وهندية جديدة، وذلك بالتنسيق مع قنوات عالمية مشهورة سيكشف عنها مستقبلا.
الواقعي2017/09/30 على 12:201
الدبلجة بالعربية الفصحى للمسلسلات التركية او اي جنسية اخرى افضل من الدبلجة باللهجة الجزائراية او حتى الشامية او المصرية.
العربية الفصحى تضفي على تلك المسلسلات نقاء وصفاء وسمو ونغمات موسيقية رائعة وهذا ما لمسته انا شخصيا واتمنى ان يتفق الجميع معي!
نطلب من الشروق ان هي ارادت حقا جذب عدد اكبر من الجمهور ان تسعى الى ترجمة الافلام الامريكية التي تعرضها على الشاشة البرتقالية الى اللغة العربية من خلال شريط اسفل الشاشة كما تفعل قنوات mbc المستحوذة على شرائح واسعة من الشباب الجزائري العاشق للافلام.