من جهته، نشر المخرج سعيد الماروق صورة له من كواليس لقائه مع الشاب خالد وتامر حسني، وعلق عليها قائلا: "الأسطورتان.. قريباً". هذا فيما علمت "أخبار الشرق" أن الشاب خالد سجّل الجزء الخاص به من "الديو" في الأستوديو الخاص بالموسيقي ميشيل فاضل بلبنان، بينما سجّل تامر الجزء الخاص به في القاهرة قبل مغادرته مصر والتوجه إلى بيروت للقاء "الكينغ".
أغنية لرأب الصدع
وتهدف أغنية "من القاهرة إلى وهران" -كما سبق أن صرّح به الفنان المصري لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"- إلى إصلاح ما أفسدته كرة القدم ما بين مصر والجزائر، بسبب مقابلة أم درمان التي جرت وقائعها في سنة 2009.كما سبق لـ "حسني" أيضا -خلال جولة عروض فيلمه "تصبح على خير" بعدد من الدول العربية، القول بأنه يحضر لأغنية ثنائية مع الشاب خالد. لافتا: "هذا التعاون أعتبره أمراً مهما جدا، خصوصاً أن حالة حب تجمع بين الشعبين المصري والجزائري. فنحن شعب واحد وإخوة طوال تاريخنا، وما خلّفته كرة القدم من شوائب نحاول إصلاحه، ودائماً تسودنا مشاعر الحب والاحترام.. ويا رب الأغنية تعجبكم". هذا ومن المقرر أن يصوّر "الديو" الغنائي المنتظر كفيديو كليب قريبا، بين الجزائر ومصر تحت إشراف المخرج سعيد الماروق.
مسيرة ناجحة من "الديوهات"
يذكر أن لكل من الشاب خالد وتامر حسني مسيرة طويلة من الديوهات، فالشاب خالد سبق أن سجل مع الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية "ماس ولولي" وجمعته مع كارول سماحة ثنائية "بعمري"، وشارك الفنان الأمريكي من أصل كوبي "بيتبول" في أغنية "هيا هيا" ومن قبلها قدم مع "الهضبة" عمرو دياب ديو "معاك قلبي" إنتاج 1999م طرح في ألبوم "قمرين". أما تامر حسني فهو الآخر قدم العديد من الأغنيات المشتركة، بدايتها كانت مع مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "لو خايفة"، التي تعرف عليهما الجمهور عبرها، ثم ديو مع الفنان بهاء سلطان بعنوان "راجع ليّ ليه؟". كما غنّى "سمايل" مع الفنان الجامايكي شاغي. وغنى "سي السيد" مع فنان الراب الأميركي سنوب دوغ. ومؤخرا ديو "ورا الشبابيك" الذي جمعه بالفنانة اللبنانية إليسا، حيث كانت الأغنية عبارة عن عمل دعائي لفيلمه "تصبح على الخير" الذي عرض خلال عيد الفطر الماضي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1معرض للخط الياباني بالجزائر
212 فرقة تنشط أول طبعة من أيام الراب والطاقات المبدعة
3مهرجان الأغنية القبائلية يحتفي بـ 50 سنة مسار "أيت منقلات"
4موزاوي يقدم "الحمائم البيض" بقاعة "ابن زيدون"
5كادير الجابوني: ألبوم جديد برسم مطلع 2018
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
عبد الناصر
مائة متر من الحشيش فقط!
عمار يزلي
"مجـ - لص".. محلي!
سليم قلالة
انهيار رصيد الثقة أخطر من انهيار رصيد المال!
محمد الهادي الحسني
الشيخ المطيش ابن الشريف
الفيديو
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
سيصوّر بين الجزائر ومصر تحت إدارة المخرج سعيد الماروق
الصور الأولى لـ "ديو" الشاب خالد وتامر حسني "من القاهرة لوهران"
رابح. ع
من جهته، نشر المخرج سعيد الماروق صورة له من كواليس لقائه مع الشاب خالد وتامر حسني، وعلق عليها قائلا: "الأسطورتان.. قريباً". هذا فيما علمت "أخبار الشرق" أن الشاب خالد سجّل الجزء الخاص به من "الديو" في الأستوديو الخاص بالموسيقي ميشيل فاضل بلبنان، بينما سجّل تامر الجزء الخاص به في القاهرة قبل مغادرته مصر والتوجه إلى بيروت للقاء "الكينغ".
تغطيات ذات صلة
الصور الأولى لـ "ديو" الشاب خالد وتامر حسني "من القاهرة لوهران"
كادير الجابوني: ألبوم جديد برسم مطلع 2018
العرض الشرفي لمونودرام "امرأة بظل مكسور" المتوّج بجائزة السنعوسي
معرض للخط الياباني بالجزائر
12 فرقة تنشط أول طبعة من أيام الراب والطاقات المبدعة
أغنية لرأب الصدع
وتهدف أغنية "من القاهرة إلى وهران" -كما سبق أن صرّح به الفنان المصري لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"- إلى إصلاح ما أفسدته كرة القدم ما بين مصر والجزائر، بسبب مقابلة أم درمان التي جرت وقائعها في سنة 2009.كما سبق لـ "حسني" أيضا -خلال جولة عروض فيلمه "تصبح على خير" بعدد من الدول العربية، القول بأنه يحضر لأغنية ثنائية مع الشاب خالد. لافتا: "هذا التعاون أعتبره أمراً مهما جدا، خصوصاً أن حالة حب تجمع بين الشعبين المصري والجزائري. فنحن شعب واحد وإخوة طوال تاريخنا، وما خلّفته كرة القدم من شوائب نحاول إصلاحه، ودائماً تسودنا مشاعر الحب والاحترام.. ويا رب الأغنية تعجبكم". هذا ومن المقرر أن يصوّر "الديو" الغنائي المنتظر كفيديو كليب قريبا، بين الجزائر ومصر تحت إشراف المخرج سعيد الماروق.
مسيرة ناجحة من "الديوهات"
يذكر أن لكل من الشاب خالد وتامر حسني مسيرة طويلة من الديوهات، فالشاب خالد سبق أن سجل مع الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية "ماس ولولي" وجمعته مع كارول سماحة ثنائية "بعمري"، وشارك الفنان الأمريكي من أصل كوبي "بيتبول" في أغنية "هيا هيا" ومن قبلها قدم مع "الهضبة" عمرو دياب ديو "معاك قلبي" إنتاج 1999م طرح في ألبوم "قمرين". أما تامر حسني فهو الآخر قدم العديد من الأغنيات المشتركة، بدايتها كانت مع مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "لو خايفة"، التي تعرف عليهما الجمهور عبرها، ثم ديو مع الفنان بهاء سلطان بعنوان "راجع ليّ ليه؟". كما غنّى "سمايل" مع الفنان الجامايكي شاغي. وغنى "سي السيد" مع فنان الراب الأميركي سنوب دوغ. ومؤخرا ديو "ورا الشبابيك" الذي جمعه بالفنانة اللبنانية إليسا، حيث كانت الأغنية عبارة عن عمل دعائي لفيلمه "تصبح على الخير" الذي عرض خلال عيد الفطر الماضي.