سيصوّر بين الجزائر ومصر تحت إدارة المخرج سعيد الماروق الصور الأولى لـ "ديو" الشاب خالد وتامر حسني "من القاهرة لوهران"

من جهته، نشر المخرج سعيد الماروق صورة له من كواليس لقائه مع الشاب خالد وتامر حسني، وعلق عليها قائلا: "الأسطورتان.. قريباً". هذا فيما علمت "أخبار الشرق" أن الشاب خالد سجّل الجزء الخاص به من "الديو" في الأستوديو الخاص بالموسيقي ميشيل فاضل بلبنان، بينما سجّل تامر الجزء الخاص به في القاهرة قبل مغادرته مصر والتوجه إلى بيروت للقاء "الكينغ".

أغنية لرأب الصدع

وتهدف أغنية "من القاهرة إلى وهران" -كما سبق أن صرّح به الفنان المصري لبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"- إلى إصلاح ما أفسدته كرة القدم ما بين مصر والجزائر، بسبب مقابلة أم درمان التي جرت وقائعها في سنة 2009.كما سبق لـ "حسني" أيضا -خلال جولة عروض فيلمه "تصبح على خير" بعدد من الدول العربية، القول بأنه يحضر لأغنية ثنائية مع الشاب خالد. لافتا: "هذا التعاون أعتبره أمراً مهما جدا، خصوصاً أن حالة حب تجمع بين الشعبين المصري والجزائري. فنحن شعب واحد وإخوة طوال تاريخنا، وما خلّفته كرة القدم من شوائب نحاول إصلاحه، ودائماً تسودنا مشاعر الحب والاحترام.. ويا رب الأغنية تعجبكم". هذا ومن المقرر أن يصوّر "الديو" الغنائي المنتظر كفيديو كليب قريبا، بين الجزائر ومصر تحت إشراف المخرج سعيد الماروق.

مسيرة ناجحة من "الديوهات"

يذكر أن لكل من الشاب خالد وتامر حسني مسيرة طويلة من الديوهات، فالشاب خالد سبق أن سجل مع الفنانة اللبنانية ديانا حداد أغنية "ماس ولولي" وجمعته مع كارول سماحة ثنائية "بعمري"، وشارك الفنان الأمريكي من أصل كوبي "بيتبول" في أغنية "هيا هيا" ومن قبلها قدم مع "الهضبة" عمرو دياب ديو "معاك قلبي" إنتاج 1999م طرح في ألبوم "قمرين". أما تامر حسني فهو الآخر قدم العديد من الأغنيات المشتركة، بدايتها كانت مع مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية "لو خايفة"، التي تعرف عليهما الجمهور عبرها، ثم ديو مع الفنان بهاء سلطان بعنوان "راجع ليّ ليه؟". كما غنّى "سمايل" مع الفنان الجامايكي شاغي. وغنى "سي السيد" مع فنان الراب الأميركي سنوب دوغ. ومؤخرا ديو "ورا الشبابيك" الذي جمعه بالفنانة اللبنانية إليسا، حيث كانت الأغنية عبارة عن عمل دعائي لفيلمه "تصبح على الخير" الذي عرض خلال عيد الفطر الماضي.