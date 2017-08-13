أعلنت"تترا باك" الشركة الرائدة عالميا في مجال معالجة وتغليف المنتجات الغذائية، عن إطلاق ولأول مرة في العالم والجزائر حملة "واش مليح؟" من أجل توعية وتحسيس المستهلكين الجزائريين بفوائد التغليف بالكرتون لتعبئة المنتجات الغذائية.
وللقيام بذلك، اختارت شركة "تترا باك"، اقتباس برنامجها الدولي "ما هو جيد؟"، من خلال طرح سؤال" واش مليح؟ " في الجزائر.
وفي هذا الإطار نشط الخميس، كل من توفيق اقومي مدير الاتصال لشمال وغرب افريقيا وطارق جلطي مدير التوسيق بالشركة ندوة صحفية، كشفا خلالها عن هدف الشركة والمتمثل في خلق تبادل مع المستهلكين حتى يتمكنوا من مشاركة رؤيتهم لما يعتبرونه جيدا لهم.
وأضاف منشطا الندوة أنه يتم يوميا استهلاك الملايين من المنتجات الغذائية في الجزائر، ويدرك المزيد من المستهلكين أهمية التعبئة والتغليف لحماية موادهم الغذائية، وفي نهاية صحتهم وصحة عائلاتهم، وعلى سبيل المثال، تحمي تكنولوجية التعقيم، إضافة إلى 6 طبقات والتي تُكون التغليف لدى شركة "تترا باك"، المواد الغذائية من أي عناصر خارجية، وبالتالي تُمدد مدة استهلاك المواد الغذائية دون الحاجة للجوء لاستعمال مواد حافظة، كما تعتبر حماية البيئة أيضا في صميم اهتمامات الشركة السويدية التي تربطها بالجزائر علاقة تاريخية تعود إلى أكثر من 40 عاما وهذا منذ أن تم إدخال أول علبة "تترا باك" في السبعينيات.
وتعتبر شركة تتراباك رائدة عالميا في مجال معالجة وتغليف المنتجات الغذائية، وتعمل بشكل وثيق مع العملاء والممونين، وهي تقدم منتجات موثوق فيها ومبتكرة وصديقة للبيئة، والتي تلبي الاحتياجات اليومية لمئات الملايين من المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تتراباك موجودة في أكثر من 170 دولة ويعمل لديها ما يقارب الـ 32 ألف شخص.
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تهدف إلى التحسيس بأهمية التغليف للمواد الاستهلاكية
شركة "تترا باك" تطلق حملة توعية "واش مليح ؟" في الجزائر
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
أعلنت"تترا باك" الشركة الرائدة عالميا في مجال معالجة وتغليف المنتجات الغذائية، عن إطلاق ولأول مرة في العالم والجزائر حملة "واش مليح؟" من أجل توعية وتحسيس المستهلكين الجزائريين بفوائد التغليف بالكرتون لتعبئة المنتجات الغذائية.
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وللقيام بذلك، اختارت شركة "تترا باك"، اقتباس برنامجها الدولي "ما هو جيد؟"، من خلال طرح سؤال" واش مليح؟ " في الجزائر.
وفي هذا الإطار نشط الخميس، كل من توفيق اقومي مدير الاتصال لشمال وغرب افريقيا وطارق جلطي مدير التوسيق بالشركة ندوة صحفية، كشفا خلالها عن هدف الشركة والمتمثل في خلق تبادل مع المستهلكين حتى يتمكنوا من مشاركة رؤيتهم لما يعتبرونه جيدا لهم.
وأضاف منشطا الندوة أنه يتم يوميا استهلاك الملايين من المنتجات الغذائية في الجزائر، ويدرك المزيد من المستهلكين أهمية التعبئة والتغليف لحماية موادهم الغذائية، وفي نهاية صحتهم وصحة عائلاتهم، وعلى سبيل المثال، تحمي تكنولوجية التعقيم، إضافة إلى 6 طبقات والتي تُكون التغليف لدى شركة "تترا باك"، المواد الغذائية من أي عناصر خارجية، وبالتالي تُمدد مدة استهلاك المواد الغذائية دون الحاجة للجوء لاستعمال مواد حافظة، كما تعتبر حماية البيئة أيضا في صميم اهتمامات الشركة السويدية التي تربطها بالجزائر علاقة تاريخية تعود إلى أكثر من 40 عاما وهذا منذ أن تم إدخال أول علبة "تترا باك" في السبعينيات.
وتعتبر شركة تتراباك رائدة عالميا في مجال معالجة وتغليف المنتجات الغذائية، وتعمل بشكل وثيق مع العملاء والممونين، وهي تقدم منتجات موثوق فيها ومبتكرة وصديقة للبيئة، والتي تلبي الاحتياجات اليومية لمئات الملايين من المستهلكين في جميع أنحاء العالم. تتراباك موجودة في أكثر من 170 دولة ويعمل لديها ما يقارب الـ 32 ألف شخص.