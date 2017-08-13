احتل كاتالونيون مؤيدون للانفصال عن إسبانيا، الجمعة، عدداً من المدارس في برشلونة تم اختيارها مراكز اقتراع في الاستفتاء على استقلال الإقليم، في محاولة لضمان إجراء التصويت، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
واحتل الانفصاليون مدرستين على الأقل في وسط برشلونة، في حين نشرت "منصة المدارس المفتوحة من أجل الاستفتاء" صوراً على موقع تويتر لعدد من مراكز الاقتراع التي تم احتلالها.
وقالت جيزيلا لوزا، وهي أم لثلاثة تلاميذ في مدرسة ريانا فيونانت الابتدائية في حي غارسيا الراقي في برشلونة، حيث التأييد كبير للاستقلال: "سأنام هنا بجانب ابني الأكبر الذي هو تلميذ هنا".
وأضافت لوزا: "هناك على الأقل أربع أو خمس عائلات سيأتون مع أولادهم، وحتماً سيكون هناك المزيد، بالتأكيد غداً سيكون عددنا أكبر".
وأصدرت وزارة التربية الإسبانية بياناً حمّلت فيه مديري المدارس في كاتالونيا المسؤولية إذا ساعدوا في إجراء استفتاء، الأحد، الذي تعتبره مدريد غير شرعي.
وأمرت محكمة، الأربعاء، الشرطة بمنع استخدام الأبنية أو الأماكن العامة "من أجل التحضير وتنظيم" الاستفتاء.
وقال جوردي سانشيز رئيس "الجمعية الوطنية الكاتالونية" وهي إحدى أبرز الحركات الاستقلالية المنبثقة من المجتمع المدني لفرانس برس، إن قرار المحكمة "يقول ببساطة أن هذه الأماكن لا يمكن استخدامها الأحد في الاستفتاء".
وتابع سانشيز: "نعتقد أنه من الجيد أن تبقى هذه الأماكن مفتوحة وأن لا تقفل".
وأضاف "أنها مساهمة من أجل أن يكون الأحد يوماً طبيعياً بقدر الإمكان، من يريدون التصويت.. من المفيد أن يصلوا إلى مركز اقتراع أبوابه مفتوحة".
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الكاتالونيون يحتلون مراكز الاقتراع في برشلونة
وكالات - الشروق أونلاين
احتل كاتالونيون مؤيدون للانفصال عن إسبانيا، الجمعة، عدداً من المدارس في برشلونة تم اختيارها مراكز اقتراع في الاستفتاء على استقلال الإقليم، في محاولة لضمان إجراء التصويت، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
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واحتل الانفصاليون مدرستين على الأقل في وسط برشلونة، في حين نشرت "منصة المدارس المفتوحة من أجل الاستفتاء" صوراً على موقع تويتر لعدد من مراكز الاقتراع التي تم احتلالها.
وقالت جيزيلا لوزا، وهي أم لثلاثة تلاميذ في مدرسة ريانا فيونانت الابتدائية في حي غارسيا الراقي في برشلونة، حيث التأييد كبير للاستقلال: "سأنام هنا بجانب ابني الأكبر الذي هو تلميذ هنا".
وأضافت لوزا: "هناك على الأقل أربع أو خمس عائلات سيأتون مع أولادهم، وحتماً سيكون هناك المزيد، بالتأكيد غداً سيكون عددنا أكبر".
وأصدرت وزارة التربية الإسبانية بياناً حمّلت فيه مديري المدارس في كاتالونيا المسؤولية إذا ساعدوا في إجراء استفتاء، الأحد، الذي تعتبره مدريد غير شرعي.
وأمرت محكمة، الأربعاء، الشرطة بمنع استخدام الأبنية أو الأماكن العامة "من أجل التحضير وتنظيم" الاستفتاء.
وقال جوردي سانشيز رئيس "الجمعية الوطنية الكاتالونية" وهي إحدى أبرز الحركات الاستقلالية المنبثقة من المجتمع المدني لفرانس برس، إن قرار المحكمة "يقول ببساطة أن هذه الأماكن لا يمكن استخدامها الأحد في الاستفتاء".
وتابع سانشيز: "نعتقد أنه من الجيد أن تبقى هذه الأماكن مفتوحة وأن لا تقفل".
وأضاف "أنها مساهمة من أجل أن يكون الأحد يوماً طبيعياً بقدر الإمكان، من يريدون التصويت.. من المفيد أن يصلوا إلى مركز اقتراع أبوابه مفتوحة".