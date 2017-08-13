إرتقت العلامة التجارية الصينية " هواوي" للمرة الثالثة على التوالي إلى المرتبة الـ 70 عالميا في تصنيف "باست غلوبل براندس 2017"، استنادا لتنصيف أفضل العلامات التجارية 2017 لوكالة انترباند، ومن المنتظر أن تعلن "هواوي" عن سلسلتها الجديدة لهاتف "مات 10" في تظاهرة ميونيخ بألمانيا في 16 أكتوبر المقبل.
وقد حافظت العلامة حسب ذات التصنيف، على مركزها ضمن الماركات الأكثر قوة عبر العالم، بقيمة بلغت 6.676 مليون دولار، ما تقابله زيادة بنسبة 14 % مقارنة بسنة 2016، وهو ما جعل "هواوي" تتقدم على منافسها "آبل" في مجال الهواتف الذكية، وفق مانص عليه التقرير لـ"كونتير بونت"، حيث قفزت العلامة من المرتبة الـ 72 إلى المركز الـ 70 في ظرف سنة فقط.
وأكد بيان العلامة" هواوي"، تحصل موقع "الشروق أونلاين" السبت، على نسخة منه، أنه سيفتح عهدا جديدا مع زبائنه في تجديد الهواتف الذكية وسيكشف عن رؤية مستقبلية حاملة للذكاء الإصطناعي بإطلاقه لمعالج "الكيرين 970" الذي يساهم في تحسين خبرة المستعملين بإدراج الذكاء الاصطناعي والجمع بين قوة "الكلاود" بسرعة والقدرة التفاعلية في المعالجة الأصلية للذكاء الإصطناعي.
وفي هذا السياق، أكد "كليمون وونغ"، المسؤول عن تسويق المنتجات العالمية بشركة هواوي "سي بي جي"، أن هواوي تعد زبائنها بمستقبل مبدع، ذكي وواعد لكل زبائنه الموجودين والمحتملين، خاصة مع اطلاق استثماراته الجديدة وولوجه ميدان تطوير التكنولوجيا على مستوى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
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ارتقت إلى المركز الـ 70 في تصنيف "باست غلوبل براندس 2017"
"هواوي"ستكشف عن هاتفها الجديد "مات 10" في 16 أكتوبر بألمانيا
منير ركاب
إرتقت العلامة التجارية الصينية " هواوي" للمرة الثالثة على التوالي إلى المرتبة الـ 70 عالميا في تصنيف "باست غلوبل براندس 2017"، استنادا لتنصيف أفضل العلامات التجارية 2017 لوكالة انترباند، ومن المنتظر أن تعلن "هواوي" عن سلسلتها الجديدة لهاتف "مات 10" في تظاهرة ميونيخ بألمانيا في 16 أكتوبر المقبل.
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وقد حافظت العلامة حسب ذات التصنيف، على مركزها ضمن الماركات الأكثر قوة عبر العالم، بقيمة بلغت 6.676 مليون دولار، ما تقابله زيادة بنسبة 14 % مقارنة بسنة 2016، وهو ما جعل "هواوي" تتقدم على منافسها "آبل" في مجال الهواتف الذكية، وفق مانص عليه التقرير لـ"كونتير بونت"، حيث قفزت العلامة من المرتبة الـ 72 إلى المركز الـ 70 في ظرف سنة فقط.
وأكد بيان العلامة" هواوي"، تحصل موقع "الشروق أونلاين" السبت، على نسخة منه، أنه سيفتح عهدا جديدا مع زبائنه في تجديد الهواتف الذكية وسيكشف عن رؤية مستقبلية حاملة للذكاء الإصطناعي بإطلاقه لمعالج "الكيرين 970" الذي يساهم في تحسين خبرة المستعملين بإدراج الذكاء الاصطناعي والجمع بين قوة "الكلاود" بسرعة والقدرة التفاعلية في المعالجة الأصلية للذكاء الإصطناعي.
وفي هذا السياق، أكد "كليمون وونغ"، المسؤول عن تسويق المنتجات العالمية بشركة هواوي "سي بي جي"، أن هواوي تعد زبائنها بمستقبل مبدع، ذكي وواعد لكل زبائنه الموجودين والمحتملين، خاصة مع اطلاق استثماراته الجديدة وولوجه ميدان تطوير التكنولوجيا على مستوى منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.