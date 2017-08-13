أعلنت الحكومة المصرية، السبت، عن أول تعداد إلكتروني للسكان والمنشآت في البلاد، شمل 104.2 ملايين نسمة، و16.2 مليون مبنى.
جاء ذلك في مؤتمر في العاصمة القاهرة، وبثه التلفزيون الحكومي، حول إعلان نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.
وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، في استعراضه للأرقام الرسمية للتعداد، إن عدد المصريين بلغ 104.2 ملايين نسمة، منهم 94 مليوناً و798 ألفاً و827 نسمة في الداخل ، و9.4 ملايين نسمة في الخارج.
وأوضح أن كل عشرة مصريين بينهم واحد في الخارج.
ولفت إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول الأكثر سكاناً على مستوى العالم، موضحاً أن القاهرة (العاصمة) أكبر محافظات مصر سكاناً بـ9.5 ملايين نسمة.
وعن عدد المنشآت في البلاد، ذكر الجندي، أن هناك 16.2 مليون مبنى، بزيادة 14 مليون مبنى خلال الثلاثين عاماً الماضية.
وكشف الجندي عن وجود 6.4 ملايين منشأة اقتصادية بزيادة 5.4 ملايين منشأة خلال الـ30 سنة الماضية.
وأوضح أن نحو 65.4 في المائة من المصريين يستخدمون الهواتف المحمولة (الجوال).
وخلال كلمة لها في المؤتمر، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أول تعداد للسكان في مصر أجري عام 1897 حيث يعتبر أقدم تعداد على مستوى العالم.
وأوضحت أن تعداد 2017 هو الأول إلكترونياً في مصر بعد سنوات من التعداد الورقي التقليدي، وتم عبر "التابلت" والخرائط الرقمية واستهلك شهرين من العمل الميداني بدلاً من عامين كانت ستخصص لو تم اعتماد النظام الورقي.
ووفق بيانات رسمية سابقة، فالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، هو أول تعداد إلكتروني كامل، وتم تنفيذه في الفترة من جانفي الماضي، إلى جويلية الماضي، والتعداد الحالي هو الرابع عشر في تاريخ التعدادات السكانية ويجرى كل 10 سنوات، وآخر تعداد أجري كان منذ 11 سنة بلغ 72.9 مليون نسمة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1كوريا الشمالية تقوم بنقل صواريخ من مركز تطوير
2"داعش" أسس جيشاً في الصحراء بعد خسارته سرت
3غضب فلسطيني من تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب
4أول بعثة يهودية إلى البحرين بدعوةٍ من الملك
5لهذا السبب قدم وزير الصحة الأمريكي استقالته
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
عبد الناصر
مائة متر من الحشيش فقط!
عمار يزلي
"مجـ - لص".. محلي!
سليم قلالة
انهيار رصيد الثقة أخطر من انهيار رصيد المال!
محمد الهادي الحسني
الشيخ المطيش ابن الشريف
الفيديو
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
في أول تعداد إلكتروني
عدد المصريين يتجاوز 104 ملايين نسمة
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلنت الحكومة المصرية، السبت، عن أول تعداد إلكتروني للسكان والمنشآت في البلاد، شمل 104.2 ملايين نسمة، و16.2 مليون مبنى.
تغطيات ذات صلة
عدد المصريين يتجاوز 104 ملايين نسمة
الكاتالونيون يحتلون مراكز الاقتراع في برشلونة
إقليم كردستان العراق يطالب بإلغاء الحظر الجوي
لهذا السبب قدم وزير الصحة الأمريكي استقالته
المسلمون والعرب يكتفون بالتغني بالقدس من بعيد
جاء ذلك في مؤتمر في العاصمة القاهرة، وبثه التلفزيون الحكومي، حول إعلان نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.
وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، في استعراضه للأرقام الرسمية للتعداد، إن عدد المصريين بلغ 104.2 ملايين نسمة، منهم 94 مليوناً و798 ألفاً و827 نسمة في الداخل ، و9.4 ملايين نسمة في الخارج.
وأوضح أن كل عشرة مصريين بينهم واحد في الخارج.
ولفت إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول الأكثر سكاناً على مستوى العالم، موضحاً أن القاهرة (العاصمة) أكبر محافظات مصر سكاناً بـ9.5 ملايين نسمة.
وعن عدد المنشآت في البلاد، ذكر الجندي، أن هناك 16.2 مليون مبنى، بزيادة 14 مليون مبنى خلال الثلاثين عاماً الماضية.
وكشف الجندي عن وجود 6.4 ملايين منشأة اقتصادية بزيادة 5.4 ملايين منشأة خلال الـ30 سنة الماضية.
وأوضح أن نحو 65.4 في المائة من المصريين يستخدمون الهواتف المحمولة (الجوال).
وخلال كلمة لها في المؤتمر، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أول تعداد للسكان في مصر أجري عام 1897 حيث يعتبر أقدم تعداد على مستوى العالم.
وأوضحت أن تعداد 2017 هو الأول إلكترونياً في مصر بعد سنوات من التعداد الورقي التقليدي، وتم عبر "التابلت" والخرائط الرقمية واستهلك شهرين من العمل الميداني بدلاً من عامين كانت ستخصص لو تم اعتماد النظام الورقي.
ووفق بيانات رسمية سابقة، فالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، هو أول تعداد إلكتروني كامل، وتم تنفيذه في الفترة من جانفي الماضي، إلى جويلية الماضي، والتعداد الحالي هو الرابع عشر في تاريخ التعدادات السكانية ويجرى كل 10 سنوات، وآخر تعداد أجري كان منذ 11 سنة بلغ 72.9 مليون نسمة.