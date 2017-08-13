في أول تعداد إلكتروني عدد المصريين يتجاوز 104 ملايين نسمة

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، عن أول تعداد إلكتروني للسكان والمنشآت في البلاد، شمل 104.2 ملايين نسمة، و16.2 مليون مبنى.

جاء ذلك في مؤتمر في العاصمة القاهرة، وبثه التلفزيون الحكومي، حول إعلان نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، في استعراضه للأرقام الرسمية للتعداد، إن عدد المصريين بلغ 104.2 ملايين نسمة، منهم 94 مليوناً و798 ألفاً و827 نسمة في الداخل ، و9.4 ملايين نسمة في الخارج.

وأوضح أن كل عشرة مصريين بينهم واحد في الخارج.

ولفت إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول الأكثر سكاناً على مستوى العالم، موضحاً أن القاهرة (العاصمة) أكبر محافظات مصر سكاناً بـ9.5 ملايين نسمة.

وعن عدد المنشآت في البلاد، ذكر الجندي، أن هناك 16.2 مليون مبنى، بزيادة 14 مليون مبنى خلال الثلاثين عاماً الماضية.

وكشف الجندي عن وجود 6.4 ملايين منشأة اقتصادية بزيادة 5.4 ملايين منشأة خلال الـ30 سنة الماضية.

وأوضح أن نحو 65.4 في المائة من المصريين يستخدمون الهواتف المحمولة (الجوال).

وخلال كلمة لها في المؤتمر، قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن أول تعداد للسكان في مصر أجري عام 1897 حيث يعتبر أقدم تعداد على مستوى العالم.

وأوضحت أن تعداد 2017 هو الأول إلكترونياً في مصر بعد سنوات من التعداد الورقي التقليدي، وتم عبر "التابلت" والخرائط الرقمية واستهلك شهرين من العمل الميداني بدلاً من عامين كانت ستخصص لو تم اعتماد النظام الورقي.

ووفق بيانات رسمية سابقة، فالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، هو أول تعداد إلكتروني كامل، وتم تنفيذه في الفترة من جانفي الماضي، إلى جويلية الماضي، والتعداد الحالي هو الرابع عشر في تاريخ التعدادات السكانية ويجرى كل 10 سنوات، وآخر تعداد أجري كان منذ 11 سنة بلغ 72.9 مليون نسمة.