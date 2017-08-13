مناضلون في الأفلان يحتجون رفضا لقوائم المحليات بعنابة

احتج صباح السبت، مناضلون من محافظة حزب جبهة التحرير الوطني في عنابة، أمام مقر المحافظة الكائن بساحة الثورة وسط المدينة، بعد ما كان مقررا أن ينظموا مسيرة نحو مقر الولاية.

حمل المناضلون المحتجون لافتات كتب عليها شعارات تطالب بإلغاء قوائم المرشحين للانتخابات المحلية التي أعلن عنها الحزب، واصفين إياها "بقوائم العار"، داعين قيادة الحزب وأمينه العام لمراجعة الأسماء التي احتوت عليها. وقد أصدر المحتجون أيضا، بيانا احتجاجيا وقّع عليه رؤساء عدة قسمات في الولاية منها قسمة بوخضرة، مؤكدين أنّ القوائم ضمّت أسماء غرباء ودخلاء عن الحزب وأشخاصا دون مستوى، ولا علاقة لهم بالنضال الحزبي، مطالبين باحترام عملية التقسيم التي تتم على مستوى القسمات ولجانها، وتكليف مناضلين معروفين بنزاهتهم لدراسة ملفات المترشحين، حيث اتهموا السيناتور العيد حاجي بخيانة المناضلين على حد قولهم. كما وصف المحتجون ما حدث من محاباة في اختيار الأسماء المرشحة، بالأمر الخطير الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الأمين العام لوضع حد للتلاعبات التي تضر بمصداقية الحزب.