يزور القطب البتروكيماوي لارزيو

أويحي في أول خرجة ميدانية

date 2017/09/30 views 371 comments 0
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icon-writer واج

يقوم الوزير الأول أحمد أويحي يوم الأحد بزيارة عمل للقطب البتروكيماوي لارزيو ( شرق وهران) حسبما علم يوم السبت من مصدر حكومي.

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وسيحضر الوزير الأول مراسم استلام باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع  تم اقتناؤهما من قبل شركة هيبروك للنقل البحري التابعة للمجمع البترولي الوطني  سوناطراك. 

كما سيتابع السيد أويحي بالمناسبة عرضا حول أفاق تنمية قطاع المحروقات الذي  سيقدمه مسؤولو المؤسسات المعنية وفق ذات المصدر.

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