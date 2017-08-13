من بينهم طلبة جامعيون إحباط هجرة غير شرعية لـ25 شابا بسكيكدة

أحبط، منتصف نهار السبت، حراس السواحل بسكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية لـ25 حراقا، أعمارهم تتراوح ما بين 18 و43 سنة، قادمين من ولايات عنابة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، منهم طلبة جامعيون ولاعبو كرة قدم، وبطالون.

حيث أقلعوا من شاطئ سيدي سالم بعنابة ليلا، متوجهين إلى مدينة سردينيا الإيطالية، حيث ضبطت ذات العناصر بحوزتهم زورقا نصف صلب بمحرك، إلى جانب المؤونة، وكانوا بصدد الإبحار للضفة الأخرى بطريقة غير شرعية، وقد حاول هؤلاء الحراقة الفرار، إلا أن عناصر حرس السواحل أوقفوهم، وسلموهم إلى الجهات الأمنية، حيث تعد هذه العملية الثالثة في ظرف أسبوع، أين تم إحباط محاولة هجرة شرعية لـ28 شابا في عمليتين متفرقيتن.