عين الدكتور جمال يحياوي، مديرا للمركز الوطني للكتاب، خلفا لحسان بن ضيف الذي تمت إقالته من منصبه في الأسابيع الفارطة وينتظر أن ينصب ميهوبي المدير الجديد رسميا الثلاثاء القادم بمقر الوزارة.
وجاءت إقالة، حسان بن ضيف، بعد سبع سنوات من ترؤسه المركز الوطني للكتاب الذي تأسس ليكون هيئة وطنية أوكلت لها مهمة تسير وتأطير صناعة النشر والكتاب في الجزائر. وجاءت إقالة حسان بن ضيف على خلفية تذمر في ساحة النشر نظرا لركود المركز وعدم بروزه على الساحة منذ إطلاقه، حيث لم يصدر حتى المراسيم التنظيمية لقانون الكتاب الذي صودق عليه منذ سنة 2015.
ويعول على الدكتور جمال يحياوي لتنشيط المركز وتفعيل مختلف اللجان العاملة فيه وهذا بعد أن أنهى المدير السابق إرساء الأرضية الإدارية والقانونية له. ويعول الناشرون وصناع الكتاب كثيرا على المدير الجديد لإعادة المركز إلى الواجهة وهذا بالنظر لتجربته في إدارة مركز البحث في الحركة الوطنية بالأبيار الذي توجت إدارته بإطلاق عدد من المشاريع والبحوث التاريخية التي أعادت إلى واجهة النقاش مختلف الإشكاليات التاريخية من تجريم الاستعمار إلى كتابة تاريخ الثورة.
وأكد حسان بن نعمان أن تعيين جمال يحياوي على رأس المركز يعتبر بادرة خير يأمل من خلالها صناع الكتاب في فتح صفحة للتعاون بين مختلف شركاء القطاع من أجل إنعاش صناعة الكتاب التي تحتضر فعلا اليوم في الجزائر. وأضاف بن نعمان "ورغم أن المركز الوطني للكتاب كان غائبا إعلاميا طيلة سبع سنوات لكنه لا يجب إنكار الجهود التي بذلها حسان بن ضيف في إرساء الهيكل الإداري للمؤسسة وخلق مختلف اللجان التي تشكله اليوم زيادة على مشاريع الترجمة والشراكة والتكوين التي استفاد منها بعض المنتمين إلى القطاع". وتمنى المتحدث أن تثمن هذه الإنجازات ويتم مستقبلا دعمها وإثراؤها.
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ينتظر أن ينصبه ميهوبي هذا الثلاثاء رسميا
تعيين جمال يحياوي مديرا للمركز الوطني للكتاب خلفا لحسان بن ضيف
زهية.م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
عين الدكتور جمال يحياوي، مديرا للمركز الوطني للكتاب، خلفا لحسان بن ضيف الذي تمت إقالته من منصبه في الأسابيع الفارطة وينتظر أن ينصب ميهوبي المدير الجديد رسميا الثلاثاء القادم بمقر الوزارة.
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وجاءت إقالة، حسان بن ضيف، بعد سبع سنوات من ترؤسه المركز الوطني للكتاب الذي تأسس ليكون هيئة وطنية أوكلت لها مهمة تسير وتأطير صناعة النشر والكتاب في الجزائر. وجاءت إقالة حسان بن ضيف على خلفية تذمر في ساحة النشر نظرا لركود المركز وعدم بروزه على الساحة منذ إطلاقه، حيث لم يصدر حتى المراسيم التنظيمية لقانون الكتاب الذي صودق عليه منذ سنة 2015.
ويعول على الدكتور جمال يحياوي لتنشيط المركز وتفعيل مختلف اللجان العاملة فيه وهذا بعد أن أنهى المدير السابق إرساء الأرضية الإدارية والقانونية له. ويعول الناشرون وصناع الكتاب كثيرا على المدير الجديد لإعادة المركز إلى الواجهة وهذا بالنظر لتجربته في إدارة مركز البحث في الحركة الوطنية بالأبيار الذي توجت إدارته بإطلاق عدد من المشاريع والبحوث التاريخية التي أعادت إلى واجهة النقاش مختلف الإشكاليات التاريخية من تجريم الاستعمار إلى كتابة تاريخ الثورة.
وأكد حسان بن نعمان أن تعيين جمال يحياوي على رأس المركز يعتبر بادرة خير يأمل من خلالها صناع الكتاب في فتح صفحة للتعاون بين مختلف شركاء القطاع من أجل إنعاش صناعة الكتاب التي تحتضر فعلا اليوم في الجزائر. وأضاف بن نعمان "ورغم أن المركز الوطني للكتاب كان غائبا إعلاميا طيلة سبع سنوات لكنه لا يجب إنكار الجهود التي بذلها حسان بن ضيف في إرساء الهيكل الإداري للمؤسسة وخلق مختلف اللجان التي تشكله اليوم زيادة على مشاريع الترجمة والشراكة والتكوين التي استفاد منها بعض المنتمين إلى القطاع". وتمنى المتحدث أن تثمن هذه الإنجازات ويتم مستقبلا دعمها وإثراؤها.