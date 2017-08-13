أعلنت مؤسسة أمريكية بولاية آيوا استعانتها بفكر الأمير عبد القادر، لنشر ثقافة التعايش ومحاربة التطرف الذي يجتاح عدة دول باسم الدين الإسلامي.
ونقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية، عن كاثي غارمز رئيسة مؤسسة عبد القادر للتربية في مدينة الكادر بولاية آيوا، أنها أطلقت مسابقة للطلاب تتناول هذا العام قضية "التشدد"، من أجل تحضيرهم لنقاشات أعمق في المستقبل حول كيف يمكنهم فهم الإسلام الحقيقي الذي كان يتبناه الأمير عبد القادر.
ووفق كاثي غارمز "كل القرارات التي اتخذها الأمير عبد القادر في حياته كانت مستمدة من الدين الإسلامي، غير أنها كانت بعيدة كل البعد عن القتل، الذي تمارسه المجموعات المتشددة في أماكن عدة من العالم".
وأوضحت "يجب أن يعرف الجميع أن الأمير عبد القادر لم يكن مثل الذين يقتلون الآن باسم الإسلام".
وسئلت غارمز عما تقوم به حاليا عدة جماعات من انتهاكات باسم الدين الإسلامي، فردت أنه "لو كان الأمير بيننا لما سمح لهذا أن يحدث، الأخلاق التي تربى عليها ومارسها طيلة حياته لا تمت بصلة لما يفعله هؤلاء اليوم".
ووفق هذه الباحثة فطريقة تعامل الأمير عبد القادر مع الأسرى الفرنسيين، تؤكد أنه سن قوانين تحمي أسرى الحرب عام 1837 أي قبل سنوات من إصدار معاهدة جنيف عام 1864.
ويشار إلى أن هذه المدينة (الكادر) بولاية آيوا مشتقة من اسم الأمير عبد القادر إعجابا ببطولاته ضد الإستعمار الفرنسي.
وفي عام 1846 قرر تيموثي ديفيس وجون تومسون وسيج تشيستر الذين أسسوا مدينة صغيرة في مقاطعة كلايتون في ولاية آيوا الأميركية، تسمية مدينتهم "الكايدر"، نسبة إلى الأمير عبد القادر، الشاب الذي كان يقود آنذاك شعبه لمقاومة المستعمر الفرنسي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1شركة "تترا باك" تطلق حملة توعية "واش مليح ؟" في الجزائر
2فكر الأمير لمواجهة التطرف في أمريكا
Français English
الرأي
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
عبد الناصر
مائة متر من الحشيش فقط!
عمار يزلي
"مجـ - لص".. محلي!
سليم قلالة
انهيار رصيد الثقة أخطر من انهيار رصيد المال!
محمد الهادي الحسني
الشيخ المطيش ابن الشريف
الفيديو
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بوادر انعطاف نحو المصالحة في المشهد الفلسطيني
في مسابقة أطلقتها مؤسسة بولاية آيوا
فكر الأمير لمواجهة التطرف في أمريكا
عبد الرزاق.ب
أعلنت مؤسسة أمريكية بولاية آيوا استعانتها بفكر الأمير عبد القادر، لنشر ثقافة التعايش ومحاربة التطرف الذي يجتاح عدة دول باسم الدين الإسلامي.
تغطيات ذات صلة
شركة "تترا باك" تطلق حملة توعية "واش مليح ؟" في الجزائر
إسباني يقود شبكة لتزوير العملة بتلمسان
إجاص مغشوش باللون الأحمر في الأسواق
سيدة تطعن الخطيبة السابقة لزوجها
الزوج المزاجي.. هذا هو علاجه؟!
ونقل موقع قناة "الحرة" الأمريكية، عن كاثي غارمز رئيسة مؤسسة عبد القادر للتربية في مدينة الكادر بولاية آيوا، أنها أطلقت مسابقة للطلاب تتناول هذا العام قضية "التشدد"، من أجل تحضيرهم لنقاشات أعمق في المستقبل حول كيف يمكنهم فهم الإسلام الحقيقي الذي كان يتبناه الأمير عبد القادر.
ووفق كاثي غارمز "كل القرارات التي اتخذها الأمير عبد القادر في حياته كانت مستمدة من الدين الإسلامي، غير أنها كانت بعيدة كل البعد عن القتل، الذي تمارسه المجموعات المتشددة في أماكن عدة من العالم".
وأوضحت "يجب أن يعرف الجميع أن الأمير عبد القادر لم يكن مثل الذين يقتلون الآن باسم الإسلام".
وسئلت غارمز عما تقوم به حاليا عدة جماعات من انتهاكات باسم الدين الإسلامي، فردت أنه "لو كان الأمير بيننا لما سمح لهذا أن يحدث، الأخلاق التي تربى عليها ومارسها طيلة حياته لا تمت بصلة لما يفعله هؤلاء اليوم".
ووفق هذه الباحثة فطريقة تعامل الأمير عبد القادر مع الأسرى الفرنسيين، تؤكد أنه سن قوانين تحمي أسرى الحرب عام 1837 أي قبل سنوات من إصدار معاهدة جنيف عام 1864.
ويشار إلى أن هذه المدينة (الكادر) بولاية آيوا مشتقة من اسم الأمير عبد القادر إعجابا ببطولاته ضد الإستعمار الفرنسي.
وفي عام 1846 قرر تيموثي ديفيس وجون تومسون وسيج تشيستر الذين أسسوا مدينة صغيرة في مقاطعة كلايتون في ولاية آيوا الأميركية، تسمية مدينتهم "الكايدر"، نسبة إلى الأمير عبد القادر، الشاب الذي كان يقود آنذاك شعبه لمقاومة المستعمر الفرنسي.