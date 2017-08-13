تحوّلت إلى شاشة الدراما والترفيه رقم واحد في الجزائر والمغرب العربي "الشروق" تعرض الجزء الثاني من "السلطانة قسم".. وهذه أبرز "مفاجآته وأسراره"!

قررت "الشروق العامة" وفي مفاجأة سارة جديدة لمشاهديها عرض الجزء الثاني من مسلسل "السلطانة قُسم" الذي حقق عرض جزئه الأول نجاحا كبيرا، حيث من المقرر أن يدخل الشبكة البرامجية الجديدة في جانفي المقبل عقب انتهاء الجزء الأول من العرض!

"قسم" أو "السلطانة كوسم" سيكون حصريا على شاشة الشروق، علما أنه تمكن من حصد إعجاب الكثير من الجزائريين، وحقق انتشارا واسعا منذ بداية عرضه على شاشة الشروق العامة في شهر رمضان المنصرم.

المعروف أن الموسم الأوّل من مسلسل "السلطانة كوسيم" سيختتم بوفاة السلطان "عثمان" قتلاً، وصعود السلطان "مراد الرابع" إلى العرش بمساعدةٍ من والدته "كوسيم" التي انتقمت من كل من حاول أذيّة أبنائها وسلبها إيّاهم.

غير أنّ تغييرات جذريّة ستطرأ على هذا الإنتاج التاريخي الضخم الذي يعدّ استكمالا لـ"حريم السلطان"- العمل الذي اجتاح جميع دول العالم وحطّم الأرقام القياسيّة بنسبة المشاهدة وعدد اللغات التي دُبلج إليها.

وفيما يلي، سنسلّط الضوء على 4 معلومات هامة تتعلقّ بـ"السلطانة كوسيم 2":

كوسيم.. شخصية واحدة و3 ممثلات!

بعد أن أعلنت الممثلة بيرين سات انسحابها لعدم رغبتها بتأدية شخصيّتها في مرحلة الشيخوخة، وقع الاختيار على نورغول يشيلتشاي كي تكون بديلتها.

وبذلك، تكون قد أدّت دور "كوسيم" في المسلسل الواحد 3 نجمات على التوالي، هنّ اناستازيا تسيليمبيو اليونانيّة الأصل، وتبعتها بيرين سات والآن نورغول!

أجور غالية!

لو استمرّت بيرين سات في الموسم الثاني من "السلطانة كوسيم"، كانت ستتقاضى 100 ألف ليرة تركيّة عن الحلقة الواحدة بدلا من 90 ألفا.

وحسب التقارير، فإنّ موافقة نورغول على الحلول بديلة لبيرين جاء مقابل أجر مادّي يوازي أو يزيد حتى عن أجر الأخيرة، إذ أنّ يشيلتشاي تخاطر بنجوميّتها، لأنّه لن يكون لها مهرب من المقارنة مع التي سبقتها عن أداء الدور، وهذا ما قد يؤثّر سلبا على مسيرتها الفنيّة، ولذلك، حرصت "كوسيم" الجديدة على أن تضمن على الأقل، حقّها المادي من هذه المخاطرة!

وجوه وشخصيات جديدة في الجزء الثاني

ودّعنا في الموسم الأوّل الكثير من الوجوه التي معظمها لعبت دور شخصيّات تتعرّض للقتل في إطار الأحداث، ومن بينها هوليا أفشار "السلطانة صفية"، ومتى هوروأوغلو "ذو الفقار"، واكين كوتش "السلطان احمد"، واصليهان غوربوز "السلطانة حليمة"، وتولين أوزين "السلطانة هندان"، واسرا ديرمانجي أوغلو "جنة هاتون"، وغيرهم...

أمّا في الموسم الثاني، وإلى جانب نورغول، فسنتابع كل من فرح زينب عبد الله بدور "السلطانة عائشة" زوجة "السلطان مراد الرابع" االذي سيؤدّي دوره متين أكدولغار، هذا بالإضافة إلى عدد من الممثلين الشباب أمثال بوراك يمان تورك وجينر جيندوروك.

تركيز على حياة مراد الرابع!

فيما ركّز الجزء الأوّل على رحلة وصول "كوسيم" من اليونان إلى الدولة العثمانية كهدية للسلطان احمد، سيشهد الموسم الثاني تركيزا أكبر على حياة ابنها "مراد الرابع" الذي سيجلس على العرش في سن صغيرة. "كوسيم" ستكون نائبة السلطنة في بداية الأحداث في ظل تصاعد قوّة الإنكشاريين ضد العرش.