لم يُحذَّر منها قبل العرض مشاهد مروعة من "العشرية السوداء" تصدم مشاهدي التلفزيون الجزائري!

بث التلفزيون الجزائري بعد نشرة الثامنة من سهرة الجمعة الماضي، روبورتاجا مطولا بعنوان "حتى لا ننسى"، يُلخص المأساة الدامية لسنوات العشرية السوداء التي عاشها الجزائريون، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لإقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وفاجأت القناة الأرضية، "الجزائرية الثالثة" و"كنال الجيري"، مشاهديها بعرضها لأول مرة مشاهد وصورا مروعة. ولم يشر التلفزيون العمومي بقنواته الثلاث عند بداية الفيلم، إلى أنه يمنع على صغار السّن وأصحاب القلوب الضعيفة والرهيفة مشاهدة هذه الصور، أو حجب وجوه القتلى بالتقنية الضبابية "الفلو"، كما لم يكلف معد هذا العمل نفسه إدراج إشارة +18 في إحدى زوايا الشاشة لتنبيه المتابع إلى ما سيشاهده من مقاطع حقيقية بالصوت والصورة لأيام العشرية السوداء. وندد نشطاء وصحفيون على موقعي التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر"، بربورتاج "اليتيمة"، الذي جعل سهرتهم لا تختلف عن ليالي السنين الحمراء.