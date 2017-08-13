أولياء تلاميذ ببلعباس يستنجدون ببن غبريط

استنجد أولياء تلاميذ في مرحوم بسيدي بلعباس، رسب أبناؤهم في البكالوريا بوزيرة التربية نورية بن غبريط، بعد رفض إدارة الثانوية التي كان يزاول فيها أبناؤهم الدراسة إعادتهم السنة.

وطالب الأولياء في رسالة شكوى موجهة إلى بن غبريط - حصلت "الشروق" على نسخة منها-، بضرورة عودة أبنائهم الراسبين في شهادة البكالوريا إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت ممكن قبل فوات الأوان.

وتساءل أولياء التلاميذ حسب عريضة الشكوى عن الأسباب التي دفعت القائمين على المؤسسة التربوية إلى الإقصاء التعسفي لبعض التلاميذ الراسبين في شهادة البكالوريا للمرة الأولى بغير أسباب، مشيرين إلى أن هذا الإقصاء ما هو إلا إجراء تعسفي يعكس مدى التسيب الذي تعيشه المؤسسة التربوية برياح علال التي ضرب مسيروها جميع القوانين عرض الحائط بدليل إقصاء التلاميذ انتقاما منهم من دون مراعاة القوانين المسيرة للإدارة، حسب عريضة المشتكين.

كما اعتبر أولياء التلاميذ هذا التصرف العشوائي إهانة كبيرة من المؤسسة والتي أصبحت تتبع سياسة التمييز بين التلاميذ في ظل إصرار مسؤوليها على إعادة إدماج التلاميذ المقصين، خاصة بعد الترخي لتلاميذ أكبر سنّا ولهم سوابق في المؤسسة من شجارات ومشاكل أخرى.

وما أثار استغراب الأولياء أن الثانوية التي أصبحت تستقبل كل التلاميذ المقصين من المؤسسات التربوية المجاورة، رفضت استقبال تلاميذ المنطقة.