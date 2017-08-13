جثة الضحية جرفتها السيول لمسافة 20 كلم هلاك شابة إثر فيضان وادي تلاغ بسيدي بلعباس

تسبب، مساء الجمعة، فيضان وادي تلاغ جنوب ولاية سيدي بلعباس، في هلاك شابة تبلغ من العمر 29 سنة، بعدما جرفتها السيول، بينما نجا مرافقهم من الغرق، كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 5 أشخاص من الغرق.

كان للأمطار الخريفية، التي تهاطلت بغزارة على مرتفعات منطقة الضاية، سببا في فيضان وادي تلاغ في حدود الساعة الخامسة من مساء الجمعة، حيث كانت الضحية بالقرب من جسر بوسط مدينة تلاغ، لتجرفها السيول. وقد دامت عملية البحث عنها قرابة ست ساعات، قبل أن تعثر فرق الغطس التابعة إلى مصالح الحماية المدنية، على جثتها في حدود الساعة الثانية من صبيحة أمس، بالقرب من دائرة تنيرة، التي تبعد عن موقع الحادث بنحو 20 كلم. موازاة مع ذلك، كانت فرق الحماية المدنية الذين قارب عددهم 140 عون، مجهزين بجميع وسائل التدخل منها 18 شاحنة، تمكنت من إنقاذ 5 أشخاص من الهلاك، بعدما حاصرتهم مياه الفيضانات بزوايا أحد شوارع المدينة.

وقد ألحقت الفيضانات التي عادت لتضرب المنطقة، بعد نحو 10 سنوات، خسائر مادية معتبرة ببعض المساكن، بينما أجبر الكثير من المواطنين على قضاء ليلة بيضاء، بعدما غمرت المياه مساكنهم، في الوقت الذي أبدى فيه الكثير من المواطنين مخاوفهم من تكرار نفس السيناريو، بعد ترقبهم تهاطل كميات من الأمطار بالمنطقة، خلال الساعات القليلة المقبلة.