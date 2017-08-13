حمّل الفرع النقابي بمصنع لافارج للإسمنت، الواقع في حمام الضلعة بالمسيلة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الإدارة مسؤولية أي تصرف قد يؤدي إلى تأزيم الأوضاع مستقبلا، كما دعا العمال إلى التحلي بوحدة الصف وتغليب المصلحة العامة.
وأوضح بيان النقابة، الذي تحوز "الشروق"نسخة منه، الصادر في 27 سبتمبر الجاري، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها المصنع من تنظيم وقفة احتجاجية لعمال المناولة وعمال لافارج، التي تحمل خلالها الفرع النقابي مسؤولية كبيرة لأجل تغليب المصلحة العامة والحفاظ على المصنع والمكتسبات المحققة، كما أنه ـ حسب البيان ـ تأسف لما آلت إليه الأمور، رغم التحذيرات من تبعات السياسة المنتهجة منذ مدة في العديد من الاجتماعات مع إدارة المصنع.
وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا، بطلب من الفرع النقابي، أن هذا الأخير تفاجأ من الاتهامات الصادرة عن مدير المصنع التي وجه فيها أصابع الاتهام إلى الفرع النقابي بالوقوف وراء الأحداث التي جرت من توقف عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية وغيرها، حيث نفت النقابة تلك الاتهامات، مؤكدة، حسب نفس المصدر، بذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان أمن وسلامة المصنع وكذا سلامة المدير الذي طالبه المحتجون بالرحيل وأنه لو كان الفرع النقابي وراء الاحتجاجات لما طلب الاجتماع مع مدير المصنع.
ووفق ذات البيان، فإن محاولة مدير المصنع تصوير الاحتجاج على أنه إضراب من طرف عمال لافارج، هو أمر نفته النقابة المذكورة، لأن المصنع كان في حالة شغل عادية والعمال في أماكنهم وأن العمال الحاضرين كانوا في راحة قانونية. وأضاف البيان أن إدارة المصنع أكدت على هامش الاجتماع المنعقد أنها ستواصل مشروعها الذي بدأته لأنه مشروع مجمع لافارج هولسيم، كما أن الإدارة اتهمت بعض العمال بالتجاوزات وهو ما دفع بالفرع النقابي إلى تحميل الإدارة مسؤولية الأحداث التي وقعت لأنها نتيجة عكسية لسياستها مع تداول ورقة طريق لتقليص العمال في شهر أوت وفق مخطط شغل المناصب الذي يحتوي على تقليص عمال المناولة من 1000 عامل إلى حدود 500 وعمال لافارج من 514 إلى 360 عامل فقط.
إضافة إلى ذلك بقاء الغموض وعدم الشفافية خاصة بعد صدور بيان الإدارة- الذي تناولته "الشروق" الجمعة الماضي- لا ينفي سياسة المدير في تقليص عدد العمال وفق تطورات السوق وانخفاض المبيعات الأمر الذي يراه الفرع النقابي غير مبرر قانونا لأن اللجوء إلى تقليص عدد العمال مقنن بإثباتات واقعية عن الصحة المالية للشركة.
كما طرح في السياق ذاته الفرع النقابي، حسب البيان الصادر عنه، قرار تجميد الساعات الإضافية والتنقلات في إطار مهمة، اللذين يدخلان في المخطط الاجتماعي لتسريح العمال لأسباب اقتصادية منصوص عليها في المرسوم رقم 94 ـ 09، حيث كان رد الإدارة بأنها بصدد تعويض خسائر مجموعة لافارج في الوحدات الأخرى وأنه قرار صادر عن المسؤولين.
إضافة إلى رفض مدير المصنع كافة المقترحات والحلول حول مستقبل ومصير عمال المناولة من أجل الحفاظ على سلامة المصنع والحفاظ عليه، وهو ما ترك انطباعا لدى النقابة وفق ما يجري من أحداث بأن إدارة المصنع ماضية في تطبيق قراراتها حتى وإن كانت هذه القرارات تؤثر سلبا على السير الحسن للمصنع حيث تعهدت بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التصرفات "اللامسؤولة" ومن حق الفرع النقابي اللجوء إلى كل ما يسمح به القانون من إجراءات للدفاع عن مصالح العامل والحرص على السير الحسن للمصنع، مع التأسف على عدم صدور محضر الاجتماع نتيجة رفض ممثل الإدارة تدوينه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1حكيمة عبد الصمد.. رائدة الطيران الحربي في الجزائر
2المتهم انتقم من الإمام لأنه عقد قران والده من زوجة ثانية!
3تيارت تودع أربعة جنود من الخدمة الوطنية هلكوا في حادث مروّع
4مشاهد مروعة من "العشرية السوداء" تصدم مشاهدي التلفزيون الجزائري!
5العثور على جثة الرضيع بعد أسبوع من عمليات البحث
Français English
الرأي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
عبد الناصر
مائة متر من الحشيش فقط!
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
دعا إلى تغليب المصلحة العامة
الفرع النقابي يحذر من تقليص العمال بمصنع لافارج في المسيلة
أحمد قرطي
حمّل الفرع النقابي بمصنع لافارج للإسمنت، الواقع في حمام الضلعة بالمسيلة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الإدارة مسؤولية أي تصرف قد يؤدي إلى تأزيم الأوضاع مستقبلا، كما دعا العمال إلى التحلي بوحدة الصف وتغليب المصلحة العامة.
تغطيات ذات صلة
الفرع النقابي يحذر من تقليص العمال بمصنع لافارج في المسيلة
هلاك شابة إثر فيضان وادي تلاغ بسيدي بلعباس
درك تيبازة يوقف 06 أشخاص تحايلوا على المواطنين بمشروع “تالين” السياحي
أولياء تلاميذ ببلعباس يستنجدون ببن غبريط
العثور على جثة الرضيع بعد أسبوع من عمليات البحث
وأوضح بيان النقابة، الذي تحوز "الشروق"نسخة منه، الصادر في 27 سبتمبر الجاري، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها المصنع من تنظيم وقفة احتجاجية لعمال المناولة وعمال لافارج، التي تحمل خلالها الفرع النقابي مسؤولية كبيرة لأجل تغليب المصلحة العامة والحفاظ على المصنع والمكتسبات المحققة، كما أنه ـ حسب البيان ـ تأسف لما آلت إليه الأمور، رغم التحذيرات من تبعات السياسة المنتهجة منذ مدة في العديد من الاجتماعات مع إدارة المصنع.
وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا، بطلب من الفرع النقابي، أن هذا الأخير تفاجأ من الاتهامات الصادرة عن مدير المصنع التي وجه فيها أصابع الاتهام إلى الفرع النقابي بالوقوف وراء الأحداث التي جرت من توقف عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية وغيرها، حيث نفت النقابة تلك الاتهامات، مؤكدة، حسب نفس المصدر، بذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان أمن وسلامة المصنع وكذا سلامة المدير الذي طالبه المحتجون بالرحيل وأنه لو كان الفرع النقابي وراء الاحتجاجات لما طلب الاجتماع مع مدير المصنع.
ووفق ذات البيان، فإن محاولة مدير المصنع تصوير الاحتجاج على أنه إضراب من طرف عمال لافارج، هو أمر نفته النقابة المذكورة، لأن المصنع كان في حالة شغل عادية والعمال في أماكنهم وأن العمال الحاضرين كانوا في راحة قانونية. وأضاف البيان أن إدارة المصنع أكدت على هامش الاجتماع المنعقد أنها ستواصل مشروعها الذي بدأته لأنه مشروع مجمع لافارج هولسيم، كما أن الإدارة اتهمت بعض العمال بالتجاوزات وهو ما دفع بالفرع النقابي إلى تحميل الإدارة مسؤولية الأحداث التي وقعت لأنها نتيجة عكسية لسياستها مع تداول ورقة طريق لتقليص العمال في شهر أوت وفق مخطط شغل المناصب الذي يحتوي على تقليص عمال المناولة من 1000 عامل إلى حدود 500 وعمال لافارج من 514 إلى 360 عامل فقط.
إضافة إلى ذلك بقاء الغموض وعدم الشفافية خاصة بعد صدور بيان الإدارة- الذي تناولته "الشروق" الجمعة الماضي- لا ينفي سياسة المدير في تقليص عدد العمال وفق تطورات السوق وانخفاض المبيعات الأمر الذي يراه الفرع النقابي غير مبرر قانونا لأن اللجوء إلى تقليص عدد العمال مقنن بإثباتات واقعية عن الصحة المالية للشركة.
كما طرح في السياق ذاته الفرع النقابي، حسب البيان الصادر عنه، قرار تجميد الساعات الإضافية والتنقلات في إطار مهمة، اللذين يدخلان في المخطط الاجتماعي لتسريح العمال لأسباب اقتصادية منصوص عليها في المرسوم رقم 94 ـ 09، حيث كان رد الإدارة بأنها بصدد تعويض خسائر مجموعة لافارج في الوحدات الأخرى وأنه قرار صادر عن المسؤولين.
إضافة إلى رفض مدير المصنع كافة المقترحات والحلول حول مستقبل ومصير عمال المناولة من أجل الحفاظ على سلامة المصنع والحفاظ عليه، وهو ما ترك انطباعا لدى النقابة وفق ما يجري من أحداث بأن إدارة المصنع ماضية في تطبيق قراراتها حتى وإن كانت هذه القرارات تؤثر سلبا على السير الحسن للمصنع حيث تعهدت بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي أمام التصرفات "اللامسؤولة" ومن حق الفرع النقابي اللجوء إلى كل ما يسمح به القانون من إجراءات للدفاع عن مصالح العامل والحرص على السير الحسن للمصنع، مع التأسف على عدم صدور محضر الاجتماع نتيجة رفض ممثل الإدارة تدوينه.