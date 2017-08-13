تحوّل وادي أميزور في ولاية بجاية إلى مفرغة للنفايات المتراكمة، انطلاقاً من الجسر الفاصل للمدينة إلى غاية أحياء "لاسيتي" و"أعجرود"، حيث تحوّل المكان إلى قبلة مفضّلة للتخلّص من الأوساخ، وبقايا سلع السوق الأسبوعية التي تنشط يومي السبت والخميس، بالإضافة إلى النفايات التي يرميها بعض التجار من أصحاب المحلات المتاخمة للوادي.
وقد تبيّن بعد استطلاع آراء المواطنين حول الصورة المؤسفة التي يشكلها المكان، أنّ الكلّ صار مشتركا في الأمر، بما فيهم سكان الأحياء والمناطق المجاورة، الذين يقذفون بالوادي مهملات من العيار الثقيل، مثل الأحجار والأتربة والحدائد وجذوع الشجر، الناتجة عن عمليات الهدم والتوسيع التي يقوم بها أصحابها.
وما يشكل هاجسا أكبر لدى السكان، هو الجانب الصحي الذي بات تهدّده النفايات المنتشرة هنا وهناك، لاسيما التلاميذ، الذين يضطرون يوميا إلى العبور بين أكوام "خيالية" من الزبالة، وريش الدواجن، والعبور على أحجار متفرقة وسط الوادي، للوصول إلى أكمالية 600/200، التي يتمدرسون بها والواقعة بحي "أعجروذ".
وأملاً في وضع حدّ نهائي للظاهرة، فقد تعالت بعض الأصوات الممثلة للحركة الجمعوية للقضاء على الظاهرة من جذورها، وقد ذهبت الأصوات ذاتها إلى أنّ المواطن له نصيب من المسؤولية في ذلك، ما يستوجب منه أن يكون أكثر وعيا بقيمة البيئة التي يتواجد فيها.
وفي المقابل، فإنّ الجمعيات المحلية تلحّ، في الوقت نفسه، على ضرورة التدخّل الفعلي للمسؤولين المحليين، والتعامل مع المشهد بكل حزم وصرامة، للحدّ من تفاقمه، عوض الاكتفاء بوضع إشارة "ممنوع رمي النفايات"، أو باختيار أقصر الطرق بالمسارعة إلى جمع النفايات، وحرقها كلّما تحوّلت الأكوام إلى ناطحات للسحاب، وهو مسعىً، لا يتحقق، حسب المدافعين عن البيئة، إلا بالتفكير الجدّي في إنشاء مركز تقني لردم النفايات، يخلّص المدينة، وكل قرى ومداشر البلدية، من "شبح" النفايات الذي أصبح يتراءى للسكان في وضح النهار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1المتهم انتقم من الإمام لأنه عقد قران والده من زوجة ثانية!
2حكيمة عبد الصمد.. رائدة الطيران الحربي في الجزائر
3تيارت تودع أربعة جنود من الخدمة الوطنية هلكوا في حادث مروّع
4مشاهد مروعة من "العشرية السوداء" تصدم مشاهدي التلفزيون الجزائري!
5العثور على جثة الرضيع بعد أسبوع من عمليات البحث
Français English
الرأي
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
بسبب رمي التجار لمخلفات سلعهم عشوائيا
وادي أميزور ببجاية يتحوّل إلى مفرغة للنفايات
توفيق. ب
تحوّل وادي أميزور في ولاية بجاية إلى مفرغة للنفايات المتراكمة، انطلاقاً من الجسر الفاصل للمدينة إلى غاية أحياء "لاسيتي" و"أعجرود"، حيث تحوّل المكان إلى قبلة مفضّلة للتخلّص من الأوساخ، وبقايا سلع السوق الأسبوعية التي تنشط يومي السبت والخميس، بالإضافة إلى النفايات التي يرميها بعض التجار من أصحاب المحلات المتاخمة للوادي.
تغطيات ذات صلة
عصابة تضم فتاتين تحاول قتل شاب للاستيلاء على سيارته في خنشلة
وادي أميزور ببجاية يتحوّل إلى مفرغة للنفايات
الفرع النقابي يحذر من تقليص العمال بمصنع لافارج في المسيلة
هلاك شابة إثر فيضان وادي تلاغ بسيدي بلعباس
درك تيبازة يوقف 06 أشخاص تحايلوا على المواطنين بمشروع “تالين” السياحي
وقد تبيّن بعد استطلاع آراء المواطنين حول الصورة المؤسفة التي يشكلها المكان، أنّ الكلّ صار مشتركا في الأمر، بما فيهم سكان الأحياء والمناطق المجاورة، الذين يقذفون بالوادي مهملات من العيار الثقيل، مثل الأحجار والأتربة والحدائد وجذوع الشجر، الناتجة عن عمليات الهدم والتوسيع التي يقوم بها أصحابها.
وما يشكل هاجسا أكبر لدى السكان، هو الجانب الصحي الذي بات تهدّده النفايات المنتشرة هنا وهناك، لاسيما التلاميذ، الذين يضطرون يوميا إلى العبور بين أكوام "خيالية" من الزبالة، وريش الدواجن، والعبور على أحجار متفرقة وسط الوادي، للوصول إلى أكمالية 600/200، التي يتمدرسون بها والواقعة بحي "أعجروذ".
وأملاً في وضع حدّ نهائي للظاهرة، فقد تعالت بعض الأصوات الممثلة للحركة الجمعوية للقضاء على الظاهرة من جذورها، وقد ذهبت الأصوات ذاتها إلى أنّ المواطن له نصيب من المسؤولية في ذلك، ما يستوجب منه أن يكون أكثر وعيا بقيمة البيئة التي يتواجد فيها.
وفي المقابل، فإنّ الجمعيات المحلية تلحّ، في الوقت نفسه، على ضرورة التدخّل الفعلي للمسؤولين المحليين، والتعامل مع المشهد بكل حزم وصرامة، للحدّ من تفاقمه، عوض الاكتفاء بوضع إشارة "ممنوع رمي النفايات"، أو باختيار أقصر الطرق بالمسارعة إلى جمع النفايات، وحرقها كلّما تحوّلت الأكوام إلى ناطحات للسحاب، وهو مسعىً، لا يتحقق، حسب المدافعين عن البيئة، إلا بالتفكير الجدّي في إنشاء مركز تقني لردم النفايات، يخلّص المدينة، وكل قرى ومداشر البلدية، من "شبح" النفايات الذي أصبح يتراءى للسكان في وضح النهار.