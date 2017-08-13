بسبب رمي التجار لمخلفات سلعهم عشوائيا وادي أميزور ببجاية يتحوّل إلى مفرغة للنفايات

تحوّل وادي أميزور في ولاية بجاية إلى مفرغة للنفايات المتراكمة، انطلاقاً من الجسر الفاصل للمدينة إلى غاية أحياء "لاسيتي" و"أعجرود"، حيث تحوّل المكان إلى قبلة مفضّلة للتخلّص من الأوساخ، وبقايا سلع السوق الأسبوعية التي تنشط يومي السبت والخميس، بالإضافة إلى النفايات التي يرميها بعض التجار من أصحاب المحلات المتاخمة للوادي.

وقد تبيّن بعد استطلاع آراء المواطنين حول الصورة المؤسفة التي يشكلها المكان، أنّ الكلّ صار مشتركا في الأمر، بما فيهم سكان الأحياء والمناطق المجاورة، الذين يقذفون بالوادي مهملات من العيار الثقيل، مثل الأحجار والأتربة والحدائد وجذوع الشجر، الناتجة عن عمليات الهدم والتوسيع التي يقوم بها أصحابها.

وما يشكل هاجسا أكبر لدى السكان، هو الجانب الصحي الذي بات تهدّده النفايات المنتشرة هنا وهناك، لاسيما التلاميذ، الذين يضطرون يوميا إلى العبور بين أكوام "خيالية" من الزبالة، وريش الدواجن، والعبور على أحجار متفرقة وسط الوادي، للوصول إلى أكمالية 600/200، التي يتمدرسون بها والواقعة بحي "أعجروذ".

وأملاً في وضع حدّ نهائي للظاهرة، فقد تعالت بعض الأصوات الممثلة للحركة الجمعوية للقضاء على الظاهرة من جذورها، وقد ذهبت الأصوات ذاتها إلى أنّ المواطن له نصيب من المسؤولية في ذلك، ما يستوجب منه أن يكون أكثر وعيا بقيمة البيئة التي يتواجد فيها.

وفي المقابل، فإنّ الجمعيات المحلية تلحّ، في الوقت نفسه، على ضرورة التدخّل الفعلي للمسؤولين المحليين، والتعامل مع المشهد بكل حزم وصرامة، للحدّ من تفاقمه، عوض الاكتفاء بوضع إشارة "ممنوع رمي النفايات"، أو باختيار أقصر الطرق بالمسارعة إلى جمع النفايات، وحرقها كلّما تحوّلت الأكوام إلى ناطحات للسحاب، وهو مسعىً، لا يتحقق، حسب المدافعين عن البيئة، إلا بالتفكير الجدّي في إنشاء مركز تقني لردم النفايات، يخلّص المدينة، وكل قرى ومداشر البلدية، من "شبح" النفايات الذي أصبح يتراءى للسكان في وضح النهار.