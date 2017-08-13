تلبية لحاجيات السوق العمومية والخاصة والمؤسسات بالجزائر "باناسونيك" تطلق نظامها الجديد للاتصالات "PMGEs"

أطلقت شركة "باناسونيك" للتسويق في الشرق الأوسط وإفريقيا، السبت، بالتنسيق مع الشريك المحلي المركز التجاري "المنصور"، بفندق الأوراسي بالعاصمة، تقنيته الجديدة لنظام الإتصال"PMGEs"، تلبية لحاجيات السوق العمومية والخاصة والمؤسسات بالجزائر.

هذا النظام الجديد للهواتف الداخلية "interphone vidéo FULL IP"، حسب القائمين على الخدمة، يلبي الطلب المتزايد لإدماج مختلف الأنظمة، حيث يشتغل هذا النمط الجديد "IP -VL-VN1900"، بفضل عدة أجهزة، منها أجهزة الكاميرا "CCTV réseaux"، بالإضافة إلى هواتف "SIP"ومسجلات الفيديو.

وبفضل تموينه بالطاقة عبر الإيثرنت "PoE- Power over Ethernet"، يمكن إيصال النظام بواسطة كابل واحد مما يسهل عملية التركيب وتقليص التكلفة، ويمكنه استيعاب 2000 جهاز "SIP"، حيث يستمد طاقته عبر الايثرنت في حالة ربطه بمربع التحكم.

ويعد نظام"IP" مناسبا للعمارات الكبرى لقدرته على تسيير أكبر عدد من الأجهزة، كما يتيح نظام الإستقبال، إمكانية تحويل المكالمات الواردة إلى قسم الإستقبال بدل الشقق الفردية، كما يقترح النظام وظائف تسجيل الفيديوهات السمعية والصور.

وبالمناسبة قال المدير العام للمركز التجاري "المنصور" عزالدين قهام: " شراكتنا مع باناسونيك تندرج ضمن سياستنا الرامية إلى تقديم حلول فعالة ومربحة تستجيب لطلبات زبائننا في مجال الأعمال، ونحن متيقنون بأن أنظمة"IPBX"، الهاتف والفيديو الداخلية لباناسونيك ستحقق نجاحا في السوق الجزائرية، لأن الأمر يتعلق بحلول اتصال متكيفة مع المؤسسات التابعة لعدة قطاعات.