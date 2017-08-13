آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
-
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
-
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
-
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
-
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
-
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
-
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
-
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
-
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
-
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
طالب حكومتهم بالاعتراف بها.. البرلمان الفرنسي يزعم ويتهم:
جزائريون ارتكبوا مجازر في حق الفرنسيين في 5 جويلية 62 بوهران!
قدم مجموعة نواب فرنسيين مشروع قانون للجمعية الوطنية (البرلمان) يزعمون فيه أن الجزائريين ارتكبوا ما سموه "مجازر مروعة وعمليات انتقام وإعدام علنية بالساحات العامة"، في حق الفرنسيين والأوروبيين بمدينة وهران في 5 جويلية 1962، مطالبين الدولة الفرنسية بالاعتراف بهذه "المجازر".
ووقع على مشروع القانون 8 نواب هم، لورونس تراستور-اسنارت، وميشال تابارو، وباتريس فارشار، وإيريك بوجي، وبرنار بروشون، وإيريك سيوتي، وبرنار ديفليسال، وإيريك ديارد.
وورد في مشروع القانون الذي اطلعت "الشروق"، على نسخة منه وورد في 8 صفحات فقط، أنه تم تسجيل هذه المبادرة لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يوم 27 سبتمبر 2017 (الأربعاء الماضي).
وجاء نص مشروع القانون في شكل مادة واحدة ووحيدة لم تتعد صياغتها سطرين، وقالت "تعترف الجمهورية الفرنسية بالمجازر التي طالت السكان الفرنسيين والتي حدثت في 5 جويلية بوهران"(..)!
وفي عرض الأسباب قال أصحاب المبادرة إن تاريخ هذا اليوم -5 جويلية 1962- كتب بدماء أبرياء تم سحلهم في الساحات العامة وقتلوا بالبنادق والسكاكين، مشيرين إلى أن الشهادات التي تم جمعها تفيد بقتل المئات بل الآلاف من الفرنسيين والأوربيين في ذات اليوم بوهران، التي كان فيها 100 ألف فرنسي عند إعلان استقلال الجزائر.
وتحجج النواب الموقعون على مشروع القانون باعتراف الرئيس الفرنسي السابق فرونسوا هولاند في أكتوبر 2012، بما وصوفها "عمليات القتل" التي طالت جزائريين في شهر أكتوبر 1961 بباريس، وكان التوصيف مقصودا حيث صنف ما حدث في نهر السان بباريس بـ "عمليات القتل" التي لم ترق لمصاف المجازر، واعتبرت أن خطوة هولاند تعتبر خطوة أخرى تعبر عن رغبة السلطات في تجاهل من دفعوا حياتهم من أجل أن يكونوا "فرنسيين" خلال تلك الحقبة.
وزعم النواب الفرنسيون في عرض أسباب المبادرة، ما تعرض له فرنسيو وهران بأنه "مجازر جماعية"، بعد أن استعانوا بشهادات وكتابات قالوا إنها لفرنسيين عايشوا الحدث وعدد من الصحفيين الذين كانوا حاضرين في تلك الأثناء.
الوطني - الجزائر2017/10/01 على 11:241
جزائريون ارتكبوا مجازر في حق الفرنسيين في 5 جويلية 62 بوهران!.......ضربني وابكى واسبقني واشكى... انجيك الى دارك واندير فيك واش حبيت يا برلماني فرنسي واذا رفضت انت ارهابي وارتكبت مجازر كما تقولون ويقولون ذيولكم من الذين يرفضون تجريمكم يا مجرمين ... جزائريون ارتكبوا مجازر في حق الفرنسيين في 5 جويلية 62 بوهران! ... من حقنا ان نمحيكم من الارض من قال لكم ادخلو ارض الجزائر المسلمة ... هاهو التفكير الفرنسي ذا المستوى المنحط البهلواني الفرنسيون طالب حكومتهم بالاعتراف بها ...اخمج استعمار انهم الفرنسيين.