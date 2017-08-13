الدرك يوقف 6 متهمين في مشروع "تالين" بتيبازة محتالون يبيعون قطع أراض للمواطنين بعقود مزورة مقابل 50 مليونا

أوقفت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني 6 أشخاص ينشطون ضمن شبكة منظمة للاحتيال على المواطنين، باستعمال "الفايسبوك"، وذلك من خلال إيهامهم ببيع قطع أراض بعقود صحيحة والوثائق اللازمة كرخصة البناء، بموضوع "مشروع تالين"، مقابل دفع مبلغ أولي يقدر بـ50 مليون سنتيم، حيث تم حجز أزيد من 200 عقد نقل ملكية مزور.

وقائع قضية الحال حسب المعلومات المتوفرة، تعود إلى ورود شكاوى عديدة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة تفيد بنشاط مجموعة أشرار تتكون من 6 أشخاص، قاموا بالنصب والاحتيال على المواطنين.

عناصر هذه الشبكة يقومون بعرض اعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع مشروع سياحي يدعى "تالين" عند الاتصال بالرقم المرفق للإعلان يتم الرد من طرف احد مسيري المشروع ليتم استدراجهم إلى مكان تواجد هذه القرية لغرض النصب عليهم، اين يتم استقبالهم على مستوى مكتب وتنقلهم رفقة احد عناصر الشبكة إلى المكان المراد بيعه قبل أن يتم إظهار عقد وهمي وكذا مخطط للزبون مقابل دفع مبلغ مالي كتسبيق مقابل وصل بالدفع والمبلغ المتبقي بعد 20 يوما.

هذه الشبكة تقوم ببيع قطع أراض على أصل أنها تحوز على الوثائق اللازمة ورخصة البناء وتشترط بناء نسبة معينة من المساحة الإجمالية، حيث قامت بإجراء أزيد من 200 عقد نقل ملكية لا اساس له من الصحة.

من خلال التحقيق وتكثيفا لعنصر الاستعلام تمكنت فصيلة الأبحاث من توقيف 6 افراد من عناصر هذه الشبكة الذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة الذي أحالهم إلى قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.