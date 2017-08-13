يعاني من "سبينابفيدا" والتبوّل اللاإرادي والعرج بسبب رجليه الطفل زواني أيمن يستنجد لإنقاذه من مشاكله الصحية

يعاني الطفل زواني أيمن البالغ من العمر 13 عاما من مشاكل صحية معقّدة، فبالإضافة إلى مرض "سبينابفيدا" يعاني أيضا من التبوّل اللاإرادي على مدار اليوم والعرج بسبب رجليه، ما يضطره إلى وضع الحفّاضات يوميا وهو ما يشكل له إحراجا كبيرا أمام أنداده ووسط أهله يمنعه من التنقل إلى الأهل واللعب مع أصدقائه.

ورغم الاتصالات والفحوصات العديدة التي قام بها أيمن إلا أن جميع المستشفيات الجزائرية جزمت بعدم وجود العلاج في الوقت الراهن ببلادنا، وهو ما اضطر الوالدين إلى الاتصال بأحد المستشفيات التركية أملا في العثور على حلّ ينهي معاناة فلذة كبدها فكان الرد بإمكانية إجراء عملية جراحية تنهي المأساة، إلا أنّ التكلفة المرتفعة حالت دون تمام الفرحة، حيث طلب المستشفى ما قيمته 30 ألف أورو أي ما يعادل 700 مليون دج.

ويناشد والد الطفل المحسنين وذوي القلوب الرحيمة مساعدتهم في جمع المبلغ سيما وأنهم من عائلة بسيطة لا تملك ما يغطي هذه التكاليف.

للاتصال والمساعدة : 0558339826