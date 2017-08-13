قال زبير عروس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، إنه من غير اللائق أن يستمر الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر لمدة 40 سنة، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذا الصراع طويل الأمد عبر فتح الحدود في وجه الجارين الشقيقين.
وأوضح زبير عروس، في ندوة دولية نظمها مركز "هسبريس" للدراسات والإعلام بالرباط، حول موضوع "التحولات السياسية في الوطن العربي"، مساء الجمعة بالرباط، أن الوقت حان لتملّك رؤية جديدة مؤسسة على قاعدة "كلنا رابح رابح"، معتبرا أن الخلافات السياسية القائمة بين البلدين تنعكس سلبا على المنطقة المغاربية بشكل عام.
وأشار الأكاديمي الجزائري إلى أن توتر العلاقات المغربية الجزائرية "حرم الشعبين من التواصل لمدة 25 سنة"، مشددا على أن السياسات المتبعة "أصبحت لا تُجدي، وقد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في حالة عدم القيام بمراجعات جذرية"!
وعن الوضع في الجزائر، اعتبر ضيف "هسبريس" أن "الربيع العربي شهدته بلادنا من خلال أحداث تاريخية مأساوية، ابتدأت منذ سنة 1983 وصولا إلى سنوات 1992 و1997، وما نتج عنها من تغييرات على مستوى طبيعة النظام السياسي، الذي أدخل البلاد في تعددية لم نكن مستعدين لها، لا تنظيميا ولا ثقافيا، مما أنتج ممارسة سياسية جانحة"، على حدّ تعبيره.
وزاد المتحدث قائلا: "كنا نأمل أن ما عرفته الجزائر قد يكون درسا لأشقائنا وإخواننا في المنطقة، ولكن ما حدث لم يكن متوقعا، وجاء الربيع العربي في مناطق لم يتوقع أحد أن يحصل فيها".
وبخصوص الوضع العربي، اعتبر الباحث الأكاديمي الجزائري أن "حال أوطاننا في العالم العربي بات جد معقد ومركب"، لافتا إلى أن سوريا التي كانت الدول المجاورة لها تعتبرها مهدا للحضارة والتعايش والتسامح تحولت إلى ساحة نحر للذات على كل المستويات، ليبقى الضحية في الأخير هو الشعب السوري.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
شارك برأيك
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
الأكثر تفاعلا
1الأفلان يغيّر قوائم المترشحين بعد انتهاء آجال الإيداع!
2لا تقلقوا.. كل مكتتب في "عدل" دفع شطرين سيحصل على مسكنه
3القوات البحرية تتدعم بـ"الكاسح 1"
422 ألف مليار خسارة سنوية بسبب الإعفاءات الضريبية وخفض فوائد القروض!
5ماكرون مطالب بتجسيد تصريحاته في الجزائر بتجريم الإستعمار
Français English
الرأي
صالح عوض
الإمام جنيد البغدادي
عمار يزلي
سعر وقود لمن يقود
جمال لعلامي
مزلوط في العيد أو عاشوراء!
محمد حمادي
متى كُنّا بخير؟!
التهامي مجوري
ما الفراغ؟
حبيب راشدين
ما لا يعاب على الاستعانة بالدين الداخلي
جمال لعلامي
الهوشة والغنيمة المفروشة!
حسين لقرع
إفلاس البلد.. حقيقة أم تهويل؟
ياسين معلومي
أوقفوا كرة المهازل
سليم قلالة
"بطل واحد هو الشعب".. هل مات الشعار؟
الفيديو
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
كوسة يعود للجنة التحكيم..والرابطة تطلب تأجيل الجولة السادسة
متظاهرون في كاتالونيا يعتبرون الشرطة الإسبانية قوات احتلال
داعية سعودي يزدري النساء ويصفهن بأنهن بـ "ربع العقل"!
"إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تدعم استفتاء إقليم كردستان
قال إنه من غير اللائق استمرار الأزمة 40 سنة.. عروس:
"على المغرب والجزائر حلّ خلافهما وفتح الحدود"!
س. ع
قال زبير عروس، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، إنه من غير اللائق أن يستمر الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر لمدة 40 سنة، داعيا إلى ضرورة وضع حد لهذا الصراع طويل الأمد عبر فتح الحدود في وجه الجارين الشقيقين.
تغطيات ذات صلة
أويحيى غدا في وهران
أشبال الدا حسين يبررون فشلهم.. ورؤساء قوائمنا أياديهم نظيفة!
أبو جرة: الوضع حساس وبحاجة إلى تهدئة وهدنة سياسية
خريطة طريق استعجالية لمواجهة أزمة الحليب
فوضى واشتباكات بين أنصار ومعارضي قوائم الأفلان!
وأوضح زبير عروس، في ندوة دولية نظمها مركز "هسبريس" للدراسات والإعلام بالرباط، حول موضوع "التحولات السياسية في الوطن العربي"، مساء الجمعة بالرباط، أن الوقت حان لتملّك رؤية جديدة مؤسسة على قاعدة "كلنا رابح رابح"، معتبرا أن الخلافات السياسية القائمة بين البلدين تنعكس سلبا على المنطقة المغاربية بشكل عام.
وأشار الأكاديمي الجزائري إلى أن توتر العلاقات المغربية الجزائرية "حرم الشعبين من التواصل لمدة 25 سنة"، مشددا على أن السياسات المتبعة "أصبحت لا تُجدي، وقد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في حالة عدم القيام بمراجعات جذرية"!
وعن الوضع في الجزائر، اعتبر ضيف "هسبريس" أن "الربيع العربي شهدته بلادنا من خلال أحداث تاريخية مأساوية، ابتدأت منذ سنة 1983 وصولا إلى سنوات 1992 و1997، وما نتج عنها من تغييرات على مستوى طبيعة النظام السياسي، الذي أدخل البلاد في تعددية لم نكن مستعدين لها، لا تنظيميا ولا ثقافيا، مما أنتج ممارسة سياسية جانحة"، على حدّ تعبيره.
وزاد المتحدث قائلا: "كنا نأمل أن ما عرفته الجزائر قد يكون درسا لأشقائنا وإخواننا في المنطقة، ولكن ما حدث لم يكن متوقعا، وجاء الربيع العربي في مناطق لم يتوقع أحد أن يحصل فيها".
وبخصوص الوضع العربي، اعتبر الباحث الأكاديمي الجزائري أن "حال أوطاننا في العالم العربي بات جد معقد ومركب"، لافتا إلى أن سوريا التي كانت الدول المجاورة لها تعتبرها مهدا للحضارة والتعايش والتسامح تحولت إلى ساحة نحر للذات على كل المستويات، ليبقى الضحية في الأخير هو الشعب السوري.