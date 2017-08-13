الديوان سيصدر قريبا بالأمازيغية في باريس وكندا زينة عمراني تكتب "قبل الرحيل" وتستعد لـ"طلاسم الليل"

تعكف الكاتبة الشاعرة، زينة عمراني، حاليا على تأليف جملة من الأعمال الأدبية، منها مجموعتان قصصية قصيرة جدا، عنوانها "طلاسم الليل"، وأخرى باللغة الأمازيغية ورواية لا تزال تشتغل عليها.

وفي الوقت الذي تحضر فيه لهذه الأعمال التي يرتقب أن ترى النور قريبا، صدر حديثا لزينة عمراني، ديوان شعري جديد يعد باكورة أعمالها، تحت عنوان "قبل الرحيل" في نسخته العربية، عن منشورات "دار الكتاب العربي" للنشر والتوزيع والترجمة بالجزائر العاصمة حسب تصريحها لـ"الشروق".

وقالت عمراني إنّ الديوان سيصدر عمّا قريب باللغة الأمازيغية بكل من باريس وكندا، وباللغة الفرنسية أيضا.

وأضافت في السياق أنّ "قبل الرحيل" ستكون حاضرة في صالون الكتاب الدولي في طبعته الـ23 المزمع تنظيمها من 26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر القادم، وكذا بمكتبات ولايتي بجاية وتيزي وزو.

وأشارت إلى أنّ مجموعتها الجديدة عبارة عن قصائد نثرية تجمع بين الحب والهوية والبعد الذاتي الذي حمل أسرارها بعد حفل حان فيه الرحيل وهرب معه الزمن الجميل عبر حكاياته وتلاقي الخيال بالواقع.

ولفتت المتحدثة إلى أنّ هذا المزج يربط الرحلة الأنثوية والعالم الوجودي في نظرة ميتافيزيقية لفتح الحدود وإدراك الأبعاد الدلالية للقصائد، معتبرة أنّ "نصوصه مفتوحة على كل قيم الكتابة الإبداعية والجمال الفكري والثقافي والفني".

وحمل غلاف الديوان في شقه الأول مقتطفات شعرية مع صورة الكاتبة، وفي شقه الثاني جاء بلون العتمة مع قليل من نور المصباح، بحيث تبرز مائدة إفطار عليها فنجان قهوة ومنبه يحيل إلى وقت الرحيل...".

ويضم العمل، حسب عمراني، 26 قصيدة متنوعة عموما، تتناول مختلف المواضيع منها الوجود والحلم والوطن والثورة التحريرية، والمرأة وتشكيل الواقع عبر الأماكن والأحداث والأشخاص لتقديم صورة فنية وإبداعية.

وتقول عمراني في مقتطف من نصوصها: "قبل الرحيل، المساء يدق بابي، تحاصره وحشة في دهاليز الزمن وشبح المكان.. فيه نحتفل وتقام المأدبة.. والرقص والغناء. في زاوية متملقة هناك.. هناك تعيد أصابعه ركعة مستحيلة في سجادة ملتوية."