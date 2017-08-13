المتعاملون الصيدلايون يدعون الى مراجعة سياسة الأسعار

دعا الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين، السبت، الى مراجعة سياسة أسعار المنتجات الصيدلانية، مؤكدا أن بإمكان المتعاملين الصناعيين المحليين تغطية الإحتياجات من الأدوية في حدود 70 % آفاق 2019.

واقترح رئيس الإتحاد عبد الوهاب كرار، خلال أيام الصناعة الصيدلانية الجزائرية 2017، المنظمة بالجزائر العاصمة، عقدا لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر يهدف إلى الإنتقال من 50 % حاليا إلى 70 % من تغطية الإحتياجات من الأدوية.

واضاف كرار، أن هذا العقد الخاص بتطوير الصناعة الصيدلانية سيتم عرضه قريبا على الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي أشار على حد قوله، إلى الهدف المرجو والمتمثل في تغطية 70 % من احتياجات الأدوية آفاق 2019، وقال المتحدث أن الإتحاد، يعتبر ذلك ممكنا، لان لديه جميع الإمكانيات البشرية والمادية لتجسيده، كما اقترح كرار، عقدا للتطوير يهدف الى تعزيز التصدير وتطوير صناعتنا، مؤكدا أن هيئته تطالب بسياسة أسعار تكون مثمنة للمنتجات الصيدلانية وليس رفعا فوضويا للأسعار، مضيفا انه مع إعادة النظر في الأسعار، حسب المعطيات الإقتصادية، سيما التضخم مع الأخذ بالحسبان قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملة الصعبة.

وأضاف، أن تغطية الإاحتياجات من الأدوية، قد انتقل من 28 % في سنة 2006 إلى 47 % سنة 2016، فيما سجل حجم الإنتاج ارتفاعا خلال نفس الفترة من 473 مليون دولار إلى 1.8 مليار دولار، مما يمثل تطورا سنويا يناهز 9.3%.

وفيما يتعلق بدعوة الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة لمراجعة اسعار المنتجات الصيدلانية، فقد أكد كرار، أن هناك لجنة وزارية مشتركة (مالية - تجارة - ضمان اجتماعي - صحة) متساوية الأعضاء، ومستقلة، حيث تضمن مديرية الصيدلة على مستوى وزارة الصحة أمانتها، وتابع قوله، أن "هذا المطلب (مسألة الأسعار) قد أخذ بعين الإعتبار على مستوى الدوائر الوزارية المعنية، وأنه يجب أولا دراسة الملف من أجل تحديد الإطار المناسب لمناقشة هذا الطلب، مؤكدا أنه سيدرس في إطار نظام شامل يتماشى مع برنامج الحكومة".