بعد الحُكم عليه بـ15عاماً مؤبد وتجريده من حقوقه المدنية.. فضل شاكر: حاكموا حُلفاء اسرائيل ومن فجّر مساجد طرابلس قبل محاكمتي!!

في أول تعليق له بعد صدور حُكم بسجنه من قبل المحكمة العسكرية 15 عاماً مع الأشغال الشاقة المؤبدة وتجريده من حقوقه المدنية، خرج الفنان المعتزل فضل شاكر عن صمته ورد على الحكم الذي اعتبره مجحفا في حقه، كما خرج ابنه محمد فضل شاكر ليعلق على ذات الحكم، بينما جاءت ردة فعل الفنان رامي عياش مفاجئة!!

..واستهل فضل أولى منشوراته بالقول: "الذي تعامل مع الاحتلال الإسرائيلي تم الحكم عليه بسنتين فقط، والذي قتل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على محاكمته أو إلقاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد طرابلس حر طليق ..لكن من وقف بوجه الظالم بشار الأسد وقال كفى، يتم حكمه ظلما 15 عاما، مع الأعمال الشاقة، شكرا لعدالتكم". وبسرعة، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المشور بكثافة، معلقين بطرق متباينة حول الموضوع. علما أن النيابة العامة العسكرية اللبنانية، كانت قد ادَّعت على فضل شاكر بجُرم الانتماء إلى تنظيم مسلح بهدف ارتكاب الجنايات بحق المواطنين والقيام بأعمال إرهابية وقتال الجيش في عبرا.

أما الفنان محمد فضل شاكر، نجل الفنان المعتزل فضل شاكر، فخرج بتعليقه الأول على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. قائلا: "وقل للشامتين صبراً.. فإن فضل شاكر سيعود".

من جانبه، خرج الفنان اللبناني رامي عياش عن صمته، حيث علّق على الحكم الصادر ضد "شاكر" بأقسى ردّ، حيث غرّد قائلاً: "من نسي فضل البلد الذي يعيش فيه واعتدى على جيشه وأثبت أنه التنكة المصداية الحقيقية، هو من حكم على نفسه بالسقوط. لشهداء الجيش اللبناني تحية".

الجدير ذكره هنا، أن فضل شاكر لحظة اعتزاله الفن منذ عدة سنوات، هاجم معظم زملائه الفنانين في الوسط الفني، ومن بينهم رامي عياش.

أما على المستوى الجماهيري، فقد انقسمت آراء المغردين تجاه الحُكم الصادر على فضل شاكر، الذي كان مطربا شهيرا له العديد من المعجبين، قبل أن يعتزل الغناء وينضم لجماعة الأسير، إذ كتب أحد النشطاء معلقا على قضية شاكر: "من أعمال مليئة بالإحساس والمشاعر الجميلة إلى السجن 15 عاماً وأعمال شاقة. شيء عجيب، كيف لعقل الإنسان أن يتحول ويغيّر قناعاته ومصيره." بينما كان لحكم الإعدام على الشيخ محمد الأسير قسط من التغريدات المتباينة الرأي، إذ أعرب عدد من المغردين اللبنانيين عن دعمهم للحكم، واصفين الأسير بالإرهابي.