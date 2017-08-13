فريال فيرون حفيدة بن قانة تعود للظهور: الكتاب الممجّد لجدّي الباشاغا لم يكن محظورا بالجزائر!

عادت المؤلفة الجزائرية- الفرنسية فريال فيرون، حفيدة الباشاغا بن قانة، مؤلفة كتاب "سي بوعزيز آخر ملوك الزيبان"، الذي أثار الكثير من الجدل، للظهور مجددا على وسائل الإعلام الوطنية وهذه المرة عبر "راديو آم" وهي إذاعة محلية خاصة على الإنترنت، حيث تحدثت خلالها الكاتبة عما يعرف بفضيحة مرورها في برنامج "صباح الخير من الجزائر" على "كنال الجيري".

في الحوار الذي أجراه الصحفي القاضي إحسان، وأعاد نشره على موقع "هافينغتون بوست" في نسخته الفرنسية، قالت فريال فيرون إنها كانت تتوقع نقاشا معارضا ليس في مكانه خلال نزولها ضيفا على "كنال الجيري" شهر فيفري الماضي، مؤكدة أن أغلب الذين هاجموها وانتقدوها بعنف لم يطالعوا كتابها الذي مجدت فيه سيرة جدها بن قانة أحد كبار المتعاونين مع الاحتلال الفرنسي سنوات المقاومة الشعبية.

وقالت حفيدة بن قانة إنها سعيدة لقدرتها على الحديث عن كتابها في الجزائر، مذكرة أنه لم يكن محظورا في المكتبات الجزائرية، وإنما لم يكن مطروحا للبيع فقط، مضيفة في هذا الصدد: "بالنسبة إلي كان أهم شيء هو "الكشف عن سر أسرتي، كقراء ومستمعين، فإن المهم هو معرفة المزيد عن تاريخنا، وعن النخب الجزائرية وكيف عملت من الداخل، وعلاقتها مع السلطة الاستعمارية".

للتذكير، كانت "كنال ألجيري" قد استضافت الكاتبة فريال فيرون، مطلع السنة الجارية، حيث قامت بعرض بعض الحقائق المزيفة عن التاريخ الجزائري في كتابها، وتهجّمت على الأمير عبد القادر مدعية أن مسيرته في مكافحة الاحتلال الفرنسي لم تتجاوز 3 سنوات، الأمر الذي أحدث جدلا في الوسط الثقافي والتاريخي، كما تم توقيف معدة الحصة ورئيس تحريرها بشكل مؤقت.