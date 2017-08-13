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قال أن استيراده يكلف البلاد غاليا ويزيد من تأزم الوضع
أويحيى يؤكد من أرزيو على تكثيف الجهود لرفع إنتاج الوقود
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى في مستهل زيارة عمل لولاية وهران، الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود.
وأشار الوزير الأول خلال زيارة قادته إلى مصفاة النفط "أر أ 1 زاد" لأرزيو ، إلى أن "استيراد الوقود يكلفنا غاليا وإنخفاض قيمة الدينار تجعل الوضعية صعبة أيضا، فمن الضروري تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود".
وفي هذا السياق أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، أن مصفاة النفط للجزائر العاصمة ستكون عملية بداية سنة 2018، وسيتم إطلاق قريبا مناقصات لإنجاز مصفاتي النفط بحاسي مسعود وتيارت، وستسمح هذه المشاريع - حسب ولد قدور- بالرفع من إنتاج الوقود بغية الإستجابة للاحتياجات الوطنية.
وقد تابع الوزير الأول بالمناسبة عرضا حول هذه المنشأة الصناعية الهامة الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو، وقد تم إنجاز هذه المصفاة للنفط في 1970 و1972 قبل أن تستفيد من مشروع لإعادة تأهيل مرافقها أواخر سنة 2008، ليعاد إستغلالها بدء من فيفري 2012.
وقد شملت أشغال إعادة التأهيل على مستوى هذه المصفاة عدة جوانب على غرار عصرنة وسائل الإنتاج خاصة الأجهزة وشبكة الكهرباء فضلا عن الرفع من طاقة إنتاجها.
وفي هذا الاطار، إنتقلت طاقة معالجة البترول الخام من 2.5 مليون طن إلى 3.75 مليون طن سنويا.
كما سمحت عملية إعادة التأهيل بوضع مجموعة من التجهيزات الحديثة على غرار مشعل جديد ووحدات جديدة تسمح بإنتاج البنزين بدون رصاص، وتنتج مصفاة النفط "أر أ 1 زاد" لأرزيو سنويا 130.000 طن من غاز البترول المميع و 500.000 طن من البنزين و450.000 من النافطا و291.000 طن من الكيروزان و1.5 مليون من الغازول و700.000 طن من الفيول إضافة إلى 160.000 من زيوت التشحيم و140.000 طن من الزفت.
وتتشكل منطقة التخزين على مستوى هذه المنشأة من 212 حوضا تتراوح سعتها ما بين 8000 و 60000 متر مكعب إضافة إلى ستة خزانات خاصة بغاز البترول المميع (بروبان وبوتان)، فيما يتم نقل منتجات المصفاة عبر الشاحنات والأنابيب والبواخر.
للتذكير فقد رافق الوزير الاول أحمد أويحيى في هذه الزيارة كل من وزير الطاقة مصطفى قيطوني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.
وسيحضر الوزير الأول مراسم استلام باخرتين جديدتين لنقل الغاز الطبيعي المميع تم اقتناؤهما من قبل شركة هيبروك للنقل البحري التابعة للمجمع البترولي الوطني سوناطراك.
عادي في بلدي - الجزائر2017/10/01 على 13:301
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى في مستهل زيارة عمل لولاية وهران، الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود.
مازالكم تتكلموا على البترول ومشتقاته؟
بدل أن تكثفوا الجهود للنهوض بالقطاع الفلاحي والصناعي. فلا خير في امة لا تاكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع.