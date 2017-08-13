رغم القوة التي يتمتع بها رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرعب الذي يدبه في نفوس شعبه، فإن الصور التي تُلتقط له تظهر جانبا غريبا من شخصيته، ليبدو أبعد ما يكون عن زعيم ذو نفوذ.
و في إحدى الصور التي التقطت للزعيم، يبدو كيم جونغ أون مستغربا وهو "يقدم الإرشادات" بشأن كيفية صنع "الجراب" المناسب، خلال زيارته لأحد المصانع.
ويبدو أن الخلفيات الغريبة تثير إعجاب الزعيم، الذي اختار أن يأخذ وضعية مناسبة مبتسما أمام أسماك نافقة.
وفي هذه الصورة، تبدو الفرحة وهي تغمر وجه الزعيم بسبب حقيبة مدرسية!.
و في مشهد مثير للسخرية، اكتظ نحو 22 شخصا في قارب لا يتسع سوى لبضع أشخاص، لحماية ومرافقة وتصوير ودفع قارب الزعيم.
وخلال زيارته لـ "اتحاد أطفال كوريا الشمالية"، انهالت "دموع الفرح" بغزارة على وجوه الأطفال، التي قابلتها ملامح السعادة على وجه الزعيم.
ويبدو أنه من الضروري على الزعيم أن يتفحص "وبجدية" الخضراوات، خلال زيارة له لإحدى المزارع.
وكونه زعيم يتوعد بشن حروب وهجمات ضد دول أخرى، لايعني أنه لا يستطيع الاستمتاع بوقته في "الملاهي".
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صور "غريبة" تظهر الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية
وكالات
رغم القوة التي يتمتع بها رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرعب الذي يدبه في نفوس شعبه، فإن الصور التي تُلتقط له تظهر جانبا غريبا من شخصيته، ليبدو أبعد ما يكون عن زعيم ذو نفوذ.
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صور "غريبة" تظهر الوجه الآخر لزعيم كوريا الشمالية
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و في إحدى الصور التي التقطت للزعيم، يبدو كيم جونغ أون مستغربا وهو "يقدم الإرشادات" بشأن كيفية صنع "الجراب" المناسب، خلال زيارته لأحد المصانع.
ويبدو أن الخلفيات الغريبة تثير إعجاب الزعيم، الذي اختار أن يأخذ وضعية مناسبة مبتسما أمام أسماك نافقة.
وفي هذه الصورة، تبدو الفرحة وهي تغمر وجه الزعيم بسبب حقيبة مدرسية!.
و في مشهد مثير للسخرية، اكتظ نحو 22 شخصا في قارب لا يتسع سوى لبضع أشخاص، لحماية ومرافقة وتصوير ودفع قارب الزعيم.
وخلال زيارته لـ "اتحاد أطفال كوريا الشمالية"، انهالت "دموع الفرح" بغزارة على وجوه الأطفال، التي قابلتها ملامح السعادة على وجه الزعيم.
ويبدو أنه من الضروري على الزعيم أن يتفحص "وبجدية" الخضراوات، خلال زيارة له لإحدى المزارع.
وكونه زعيم يتوعد بشن حروب وهجمات ضد دول أخرى، لايعني أنه لا يستطيع الاستمتاع بوقته في "الملاهي".