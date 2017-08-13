لجلب الشركاء وترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة أويحيى يدعو لإعادة النظر في قانون المحروقات

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، الأحد، خلال زيارته لمصفاة النفط "أر أ 1 زاد" الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو بوهران، أنه يجب إعادة النظر في قانون المحروقات لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات.

وأوضح أويحيى في كلمته عقب متابعته لعرض حول مجمع سوناطراك، أنه "حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون المحروقات لجلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة".

وأشار الوزير الأول في ذات السياق، إلى أنه من "الضروري إعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي"مضيفا أن "الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية، لأنه لدينا قدرات في هذا المجال، مؤكدا أن شركة سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس فإن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة".

وأشار أويحيى الى أن "القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم".

وصرح الوزير الاول أحمد أويحيى " هنيئا بما تقوم به الشركة التي عرفت مصاعب في السنوات الاخيرة وأقول لكم أن رئيس الجمهورية، وكذا الحكومة لهما كامل الثقة فيكم وحان الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد".