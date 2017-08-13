خمسة جرحى في "عمل إرهابي" في كندا

date 2017/10/01 views 277 comments 0
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icon-writer وكالات

أعلنت الشرطة الكندية، الأحد، اعتقال مشتبه به في ما وصفته بأنه "عمل إرهابي"، وذلك بعد ساعات على إصابة خمسة أشخاص، بينهم شرطي في أدمنتون بغرب كندا.

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وفي حادث أول مساء السبت، صدمت سيارة حواجز ودهست شرطيا خلال أدائه خدمته، ثم خرج رجل منها وطعن الشرطي مرارا قبل أن يفر، وفق شرطة أدمنتون.

وبعد بضع ساعات، صدم المشتبه به في سيارة أخرى مشاة في موقعين مختلفين، فأصيب أربعة منهم. وأكدت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم البالغ نحو ثلاثين عاما.

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