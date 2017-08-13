تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي، من تحديد هوية الإرهابي الخطير الذي تم القضاء عليه بولاية بجاية ويتعلق الأمر بالمسمى "س.حليم"، المكنى "أبو إبراهيم"
وحسب بيان لوزارة الدفاع، ، فإن الإرهابي تم القضاء عليه في دائرة القصر بولاية بجاية يوم 28 سبتمبر الماضي، وقد التحق المدعو "أبو إبراهيم" بالجماعات الإرهابية سنة 2004.
ويضيف البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت، أمس الأول خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدة، مخبأ يحوي مواد غذائية مختلفة وألبسة، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن بتمنراست بندقية رشاشة وكمية من الذخيرة تقدر بـ 376 طلقة.
وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات بحوزتها 40.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين قزام وبرج باجي مختار مسدسا آليا و5 مركبات رباعية الدفع و123 جهاز كشف المعادن ومنظار ميدان، إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب.
وأحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 92 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت وسكيكدة وعنابة، فيما تم توقيف 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام والأغواط.
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تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه ببجاية
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
تمكن عناصر الجيش الوطني الشعبي، من تحديد هوية الإرهابي الخطير الذي تم القضاء عليه بولاية بجاية ويتعلق الأمر بالمسمى "س.حليم"، المكنى "أبو إبراهيم"
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وحسب بيان لوزارة الدفاع، ، فإن الإرهابي تم القضاء عليه في دائرة القصر بولاية بجاية يوم 28 سبتمبر الماضي، وقد التحق المدعو "أبو إبراهيم" بالجماعات الإرهابية سنة 2004.
ويضيف البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت، أمس الأول خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدة، مخبأ يحوي مواد غذائية مختلفة وألبسة، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن بتمنراست بندقية رشاشة وكمية من الذخيرة تقدر بـ 376 طلقة.
وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري مخدرات بحوزتها 40.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك بعين قزام وبرج باجي مختار مسدسا آليا و5 مركبات رباعية الدفع و123 جهاز كشف المعادن ومنظار ميدان، إضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب.
وأحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 92 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت وسكيكدة وعنابة، فيما تم توقيف 68 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام والأغواط.