استفتاء كتالونيا يتحوّل إلى "ساحة اشتباكات"

قال رئيس بلدية برشلونة إن أكثر من 460 شخصا أصيبوا بجروح في اضطرابات في مختلف أرجاء كتالونيا، الأحد، في اشتباكات شرطة مكافحة الشغب مع أشخاص تجمعوا للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وقال أدا كولاو في بيان "بصفتي رئيسا لبلدية برشلونة أطالب بإنهاء فوري لمهاجمة الشرطة للسكان المسالمين".

وفي بيان منفصل قالت الإدارة الطبية في كتالونيا إن 465 شخصا أصيبوا بجروح منهم اثنان في حالة خطيرة بالمستشفى.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الإسبانية إن الشرطة أغلقت 92 لجنة انتخابية في كتالونيا بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، بعد اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والناخبين أسفرت عن إصابة 12 ضابطا بجروح.

وقالت الوزارة إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا منهم فتاة صغيرة بسبب عدم إطاعة الأوامر واعتداءات في حين يحاول عشرات الألوف من سكان كتالونيا الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تعتبره الحكومة غير قانوني.