ظهر بلباس وصف بالمهين للمكان زيارة السفير البريطاني إلى زاوية الهامل تحدث جدلا

أثارت زيارة السفير البريطاني أندرو نوبل إلى زاوية الهامل ببوسعادة جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، بدعوى ارتدائه لباسا وصف بـ"المهين" لحرمة المكان.

وتداول نشطاء على صفحات "فايسبوك"، صورا للسفير وهو بداخل مسجد أو المدرسة القرآنية للزاوية مرتديا "شورت" وكذا الحذاء وكان مرفوقا بشيخ الزاوية مأمون القاسمي ومدير الثقافة لولاية المسيلة رابح ظريف.

ووصف ناشطون ما وقع بـ"قلة الاحترام" و"إهانة المكان" فضلا عن القائمين عليه.

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وكذبت صور نشرتها صفحة الزاوية، دخول السفير الإنجليزي إلى الزاوية بحذائه الرياضي وأن اللبس الذي وقع يتعلق بجواربه التي ظهرت في شكل حذاء.

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