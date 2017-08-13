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ظهر بلباس وصف بالمهين للمكان
زيارة السفير البريطاني إلى زاوية الهامل تحدث جدلا
أثارت زيارة السفير البريطاني أندرو نوبل إلى زاوية الهامل ببوسعادة جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، بدعوى ارتدائه لباسا وصف بـ"المهين" لحرمة المكان.
وتداول نشطاء على صفحات "فايسبوك"، صورا للسفير وهو بداخل مسجد أو المدرسة القرآنية للزاوية مرتديا "شورت" وكذا الحذاء وكان مرفوقا بشيخ الزاوية مأمون القاسمي ومدير الثقافة لولاية المسيلة رابح ظريف.
ووصف ناشطون ما وقع بـ"قلة الاحترام" و"إهانة المكان" فضلا عن القائمين عليه.
وكذبت صور نشرتها صفحة الزاوية، دخول السفير الإنجليزي إلى الزاوية بحذائه الرياضي وأن اللبس الذي وقع يتعلق بجواربه التي ظهرت في شكل حذاء.
جزائري2017/10/01 على 19:451
هدا الشيخ معروف بتملقه
ولا استبعد انه هو من وجه دعوة لهدا السفير المتهتك والا فكيف لهدا الشخص ان يسمع بزاوية الهامل
هؤلاء الشيوخ يريدون ان يبرهنوا للغرب ان الاسلام دين متفتح ومتسامح وصدقوا ولكنهم فهموا التفتح التنازل عن المبادئ والانبطاح لاسيادهم كما تعبر عن دلك صورة السفير الدي تعمد اهانة الزاوية وشيخها بلباسه الفاضح ثم اني اتساءل كيف سمحوا له بالدخول الى المسجد بحدائه
لعلها فتوى جديدة ان الرجل نجس ويدخل المسجد فلمادا لايكمل حسنته ويدخل بحدائه وهو اقل نجاسة منه
L'expert2017/10/01 على 19:512
زاوية فلان و زاوية كذا فيها مقامات "أولياء صالحين" يعبدهم القاصدون و يرجون منهم التوسط لدى الله و هم عظام في أضرحة تمسح عليها أيدي الضالين.
زوايا تبارك لحذف البسملة و تبارك لخفض الآذان حتى أصبحنا لا نسمعه و تبارك لسارق الملايير و تبارك للعهدات مدى الحياة وووو
ما هو المقدس في هذه الزوايا؟ أظن لباس سعادة السفير محتشما بالزايد في هذا المكان.
الزاوية ليست مسجدا و إن أرض الله كلها مسجد.
مراد باتنة الجزائر - الجزائر2017/10/01 على 20:063
الشعب الانجليزي يصنف في المقاييس العالمية بالغير المضياف والعنصري ولا دين ولاملة لهم فهم لائكيين باغلبيتهم وهذه الصورة السيئة للسفير الذي من المفروض ان يمثل بلاده احسن تمثيل تصرف كالرعاة والحثالة لا دين له ليستحي منه
Adel Maloufi - uk2017/10/01 على 20:094
قبل أن يهينكم السفير البريطاني لقد اهنتم البلاد التي اصبحت قمامة و أماكن خاصة للفساد و كل المعاصي.
في بريطانيا حين الملكة تقوم بزيارة مسجد تغطي شعرها و تخلع حذائها لأنها تحترم الإسلام و المسلمين، و كذالك في بلدان كمليزيا و إندونيسيا نفس الشيء أما في بلاد بياعين القرد أو يضحكو علي يشريه. عملكم حسب مستواكم المنحط
02017/10/01 على 20:115
1- فالإسلام وسع رحب
وفي وقت رسول الله وفي حضرته بال أحد الأعرب في المسجد،فقال لهم اتركوه يكمل ومنع النبي من الإعتداء عليه وقال لهم ارموا عليه دلو ماء وانتهى الأمر ببسطة.
في الصحيحين: أن رجلاً أعرابياً دخل المسجد فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزرموه)، ورواه أيضاً البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال -لما هموا به قال-: (لا تزرموه) ونهاهم أن يتعرضوه وقال: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)، فلما فرغ الأعرابي من بوله
02017/10/01 على 20:146
2- فلما فرغ الأعرابي من بوله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجل من ماء، يعني: دلو من ماء، واكتفى بذلك، فدل ذلك على فوائد: منها: الرفق بالجاهل وعدم العجلة عليه، وأن المسلمين بعثوا ميسرين لا معسرين، وأن الرفق بالجاهل من التيسير، وأن الشدة عليه من التعسير. وفيه من الفوائد: أن الماء يزيل النجاسة بمجرد إراقته على النجاسة إذا كانت لا جسم لها، ليس لها جسم، فالماء إذا أريق عليها وهو أكثر منها كفى، كالدلو على بول الأعرابي كفت
02017/10/01 على 20:187
3- إذا أريق عليها وهو أكثر منها كفى، كالدلو على بول الأعرابي كفت، وأنه لا حاجة إلى أن يُحجَّر على ذلك أو إلى أن ينقل التراب، بل يكفي صب الماء عليه ويطهر بذلك. ومن فوائد ذلك: أن المفسدة الكبرى تدفع باليسرى، وأن المصلحة العظمى تحصل ولو فاتت الدنيا، كما سأل عنها السائل، ووجه ذلك أنهم لو ألزموه بالكف عن ذلك لربما تطاير من بوله قِطعٌ في أماكن كثيرة وربما نجس نفسه ونجس بدنه وثيابه وبدنه، وربما نفر من الإسلام وكره الدخول في الإسلام، هذه مفاسد كبيرة، وكونه
02017/10/01 على 20:188
4- وكونه يكمل بوله ثم يصب عليه الماء أسهل، كونه يكمل البول ثم يصب عليه الماء ويعلم بالرفق هذا أنفع وأسهل، أقل نجاسة وأقل ضرراً وأقرب إلى تأليف قلبه وإلى محبته لإخوانه المسلمين وإلى دخوله في الإسلام ورغبته في الإسلام، فصارت المفسدة العظمى هي ما يحصل بالشدة عليه والعنف عليه هذا كان ينفره من البقاء في الإسلام ومحبة المسلمين