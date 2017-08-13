وزارة الدفاع الوطني تعلن: القضاء على 5 إرهابيين ببجاية

أعلنت وزارة الدفاع، مساء الأحد، القضاء على خمسة إرهابيين واسترجاع أسلحتهم بدائرة القصر بولاية بجاية .

وحسب بيان للوزارة "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بدائرة القصر، ولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، ظهر اليوم الأحد، على خمسة ارهابيين خطيرين وتمكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، كل منها مزودة بثلاث مخازن ذخيرة مملوءة".

واضاف "تأتي هذه العملية النوعية متممة للعملية السابقة ليوم 28 سبتمبر 2017، والتي مكنت من القضاء على ارهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف مزود بثلاثةمخازن ذخيرة مملوءة ."

وحسب الوزارة "تؤكد هذه العمليات جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في تعقب هؤلاء المجرمين و القضاء عليهم عبر كامل التراب الوطني".